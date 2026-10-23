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Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино
Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино
Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино, в том числе и запрет, и легализацию этого рынка, сообщил журналистам замминистра финансов | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:40+0300
2026-10-23T11:40+0300
россия
минфин
фнс россии
банк россии
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино, в том числе и запрет, и легализацию этого рынка, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Недавно на форуме тоже обсуждалась развилка того, как с нелегальными онлайн-казино можно работать. В мире есть разные практики. Первая практика - это запрет. …Второе, во многих странах действует также практика легализации, то есть регулирование этой деятельности, так же как мы регулируем букмекеров. Мы сейчас все опции эти изучаем", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он также рассказал, что Минфин совместно с Федеральной налоговой службой, Банком России, Минцифры и Роскомнадзором работают над усилением контроля за деятельностью онлайн-казино. "Первое - это, конечно, различные способы блокировки платежей. Сейчас нелегальные казино используют довольно современные платежные механизмы, скажем так, с которыми мы тоже боремся. Второе – это, конечно, блокировка сайтов", - сказал Чебесков. При этом, по его словам, обе эти задачи являются довольно сложными, потому что онлайн-казино зарабатывают большие деньги и тратят серьезные ресурсы на обеспечение своей деятельности. "Конечно, тут важно еще и гражданам понимать, что когда они видят рекламу нелегальных казино, то эта деятельность для граждан несет риски. Во-первых, никто, естественно, не гарантирует никаких выигрышей; зачастую деньги невозможно вывести из этих сайтов и так далее. Поэтому здесь нужно продолжать эту работу", - заключил замглавы Минфина.
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192
40
192
40
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россия, минфин, фнс россии, банк россии
РОССИЯ, Минфин, ФНС России, Банк России
11:40 23.10.2026
 
Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино

Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин изучает различные направления работы в отношении онлайн-казино, в том числе и запрет, и легализацию этого рынка, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.
"Недавно на форуме тоже обсуждалась развилка того, как с нелегальными онлайн-казино можно работать. В мире есть разные практики. Первая практика - это запрет. …Второе, во многих странах действует также практика легализации, то есть регулирование этой деятельности, так же как мы регулируем букмекеров. Мы сейчас все опции эти изучаем", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Он также рассказал, что Минфин совместно с Федеральной налоговой службой, Банком России, Минцифры и Роскомнадзором работают над усилением контроля за деятельностью онлайн-казино.
"Первое - это, конечно, различные способы блокировки платежей. Сейчас нелегальные казино используют довольно современные платежные механизмы, скажем так, с которыми мы тоже боремся. Второе – это, конечно, блокировка сайтов", - сказал Чебесков.
При этом, по его словам, обе эти задачи являются довольно сложными, потому что онлайн-казино зарабатывают большие деньги и тратят серьезные ресурсы на обеспечение своей деятельности.
"Конечно, тут важно еще и гражданам понимать, что когда они видят рекламу нелегальных казино, то эта деятельность для граждан несет риски. Во-первых, никто, естественно, не гарантирует никаких выигрышей; зачастую деньги невозможно вывести из этих сайтов и так далее. Поэтому здесь нужно продолжать эту работу", - заключил замглавы Минфина.
 
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