https://1prime.ru/20261023/minfin-874553840.html
Легализация онлайн-казино может принести бюджету РФ сто миллиардов рублей
Легализация онлайн-казино может принести бюджету РФ сто миллиардов рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ
Легализация онлайн-казино может принести бюджету РФ сто миллиардов рублей
Легализация онлайн-казино может принести бюджету РФ дополнительно 100 миллиардов рублей в год, Минфин сейчас рассматривает различные варианты их регулирования,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:44+0300
2026-10-23T12:44+0300
2026-10-23T12:44+0300
россия
минфин
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Легализация онлайн-казино может принести бюджету РФ дополнительно 100 миллиардов рублей в год, Минфин сейчас рассматривает различные варианты их регулирования, заявил замглавы министерства Иван Чебесков. По его словам, легальный рынок букмекеров, по оценке Минфина, сейчас приносит и бюджету, и спорту порядка 100 миллиардов рублей в год с учетом повышенных налоговых ставок, которые заработали в этом году. "Мы считаем, что нелегальный рынок сопоставим с легальным, понятно, что потенциал бюджетных поступлений от нелегального рынка тоже может быть сопоставим с легальным рынком, то есть эта сумма порядка 100 миллиардов рублей", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Это огромные деньги, которые сейчас, естественно, бюджет недополучает, которые идут, в том числе на различные криминальные схемы", - пояснил замминистра. В связи с этим Минфин обсуждает с другими ведомствами с привлечением легальных участников рынка возможность регулирования нелегальных онлайн-казино. "Мы изучаем этот вопрос. Недавно был форум по азартным играм. Там все участники высказывали опасения о том, что нелегальные онлайн-казино – это большая беда для экономики и для рынка легальных букмекеров", - добавил замминистра. Сейчас в Минфин поступают различные предложения, в том числе от легальных организаторов азартных игр, как возможно бороться с нелегальными онлайн-казино, в том числе с точки зрения регулирования. "Поэтому мы сейчас изучаем все возможные варианты", - резюмировал он.
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россия, минфин
Легализация онлайн-казино может принести бюджету РФ сто миллиардов рублей
Минфин: легализация онлайн-казино может принести бюджету сто миллиардов рублей в год
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Легализация онлайн-казино может принести бюджету РФ дополнительно 100 миллиардов рублей в год, Минфин сейчас рассматривает различные варианты их регулирования, заявил замглавы министерства Иван Чебесков.
По его словам, легальный рынок букмекеров, по оценке Минфина
, сейчас приносит и бюджету, и спорту порядка 100 миллиардов рублей в год с учетом повышенных налоговых ставок, которые заработали в этом году.
"Мы считаем, что нелегальный рынок сопоставим с легальным, понятно, что потенциал бюджетных поступлений от нелегального рынка тоже может быть сопоставим с легальным рынком, то есть эта сумма порядка 100 миллиардов рублей", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Это огромные деньги, которые сейчас, естественно, бюджет недополучает, которые идут, в том числе на различные криминальные схемы", - пояснил замминистра.
В связи с этим Минфин обсуждает с другими ведомствами с привлечением легальных участников рынка возможность регулирования нелегальных онлайн-казино.
"Мы изучаем этот вопрос. Недавно был форум по азартным играм. Там все участники высказывали опасения о том, что нелегальные онлайн-казино – это большая беда для экономики и для рынка легальных букмекеров", - добавил замминистра.
Сейчас в Минфин поступают различные предложения, в том числе от легальных организаторов азартных игр, как возможно бороться с нелегальными онлайн-казино, в том числе с точки зрения регулирования. "Поэтому мы сейчас изучаем все возможные варианты", - резюмировал он.