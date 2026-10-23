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Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы

Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы - 23.10.2026, ПРАЙМ

Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы

Минфин РФ готов ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы обсудить налог на сверхдоходы с точки зрения угроз банкротства для компаний,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:30+0300

2026-10-23T20:30+0300

2026-10-23T20:30+0300

финансы

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ готов ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы обсудить налог на сверхдоходы с точки зрения угроз банкротства для компаний, сообщил статс-секретарь-замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин в конце сентября сообщал, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%. "Подчеркну, что, поскольку мы делали среднеотраслевую нагрузку, мы не анализировали индивидуальные предприятия, проекты, поэтому, если, по мнению бизнеса, компании есть какие-то выпадения из среднего, есть угрозы финансовому положению компаний, мы готовы их изучить и, соответственно, прокомментировать и вместе обсудить ко второму чтению (проекта бюджета - ред.)", - сказал Сазанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам. В свою очередь, глава комитета Андрей Макаров, уточнил, готов ли Минфин рассматривать микширующие механизмы с точки зрения ситуаций конкретных предприятий в горно-металлургических отраслях. "Мы готовы рассматривать, если есть угрозы банкротства или невозможность уплаты налога (на сверхдоходы - ред.), мы, конечно, готовы рассматривать", - ответил Сазанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, алексей сазанов, андрей макаров, минфин, гмк, госдума