Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/minfin-874579100.html
Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы
Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы
Минфин РФ готов ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы обсудить налог на сверхдоходы с точки зрения угроз банкротства для компаний,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:30+0300
2026-10-23T20:30+0300
финансы
россия
алексей сазанов
андрей макаров
минфин
гмк
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874579100.jpg?1792776638
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ готов ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы обсудить налог на сверхдоходы с точки зрения угроз банкротства для компаний, сообщил статс-секретарь-замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин в конце сентября сообщал, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%. "Подчеркну, что, поскольку мы делали среднеотраслевую нагрузку, мы не анализировали индивидуальные предприятия, проекты, поэтому, если, по мнению бизнеса, компании есть какие-то выпадения из среднего, есть угрозы финансовому положению компаний, мы готовы их изучить и, соответственно, прокомментировать и вместе обсудить ко второму чтению (проекта бюджета - ред.)", - сказал Сазанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам. В свою очередь, глава комитета Андрей Макаров, уточнил, готов ли Минфин рассматривать микширующие механизмы с точки зрения ситуаций конкретных предприятий в горно-металлургических отраслях. "Мы готовы рассматривать, если есть угрозы банкротства или невозможность уплаты налога (на сверхдоходы - ред.), мы, конечно, готовы рассматривать", - ответил Сазанов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, алексей сазанов, андрей макаров, минфин, гмк, госдума
Финансы, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Андрей Макаров, Минфин, ГМК, Госдума
20:30 23.10.2026
 
Минфин заявил о готовности обсудить налог на сверхдоходы

Сазанов: Минфин готов обсуждать риски банкротства компаний в рамках налога на сверхдоходы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ готов ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы обсудить налог на сверхдоходы с точки зрения угроз банкротства для компаний, сообщил статс-секретарь-замминистра финансов Алексей Сазанов.
Минфин в конце сентября сообщал, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%.
"Подчеркну, что, поскольку мы делали среднеотраслевую нагрузку, мы не анализировали индивидуальные предприятия, проекты, поэтому, если, по мнению бизнеса, компании есть какие-то выпадения из среднего, есть угрозы финансовому положению компаний, мы готовы их изучить и, соответственно, прокомментировать и вместе обсудить ко второму чтению (проекта бюджета - ред.)", - сказал Сазанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
В свою очередь, глава комитета Андрей Макаров, уточнил, готов ли Минфин рассматривать микширующие механизмы с точки зрения ситуаций конкретных предприятий в горно-металлургических отраслях.
"Мы готовы рассматривать, если есть угрозы банкротства или невозможность уплаты налога (на сверхдоходы - ред.), мы, конечно, готовы рассматривать", - ответил Сазанов.
 
ФинансыРОССИЯАлексей СазановАндрей МакаровМинфинГМКГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала