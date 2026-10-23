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Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах

Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах - 23.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия стали самыми активными регионами по реализации национальных проектов технологического... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:40+0300

2026-10-23T11:40+0300

2026-10-23T11:55+0300

россия

московская область

санкт-петербург

москва

антон алиханов

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия стали самыми активными регионами по реализации национальных проектов технологического лидерства, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Это топ-10 регионов по уровню вовлечения в реализацию нацпроектов технологического лидерства", - сказал Алиханов на заседании Координационного совета по промышленности в рамках форума "Российский промышленник". По словам министра, за последние полтора года ведомство активно взаимодействовало с 55 регионами по вопросам реализации этих проектов. При этом Минпромторг рассчитывает на более активное участие субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Министр также отметил, что регионы участвуют в создании инфраструктуры для реализации проектов технологического лидерства. В частности, по направлению новых материалов и химии созданы десять центров инженерных разработок, а в сфере беспилотных авиационных систем сформированы 30 научно-производственных центров.

московская область

санкт-петербург

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