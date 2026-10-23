Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/minpromtorg-874550459.html
Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах
Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия стали самыми активными регионами по реализации национальных проектов технологического... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:40+0300
2026-10-23T11:55+0300
россия
московская область
санкт-петербург
москва
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874550459.jpg?1792745753
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия стали самыми активными регионами по реализации национальных проектов технологического лидерства, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Это топ-10 регионов по уровню вовлечения в реализацию нацпроектов технологического лидерства", - сказал Алиханов на заседании Координационного совета по промышленности в рамках форума "Российский промышленник". По словам министра, за последние полтора года ведомство активно взаимодействовало с 55 регионами по вопросам реализации этих проектов. При этом Минпромторг рассчитывает на более активное участие субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Министр также отметил, что регионы участвуют в создании инфраструктуры для реализации проектов технологического лидерства. В частности, по направлению новых материалов и химии созданы десять центров инженерных разработок, а в сфере беспилотных авиационных систем сформированы 30 научно-производственных центров.
московская область
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, московская область, санкт-петербург, москва, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
11:40 23.10.2026 (обновлено: 11:55 23.10.2026)
 
Минпромторг назвал регионы, активнее всего участвующие в нацпроектах

Алиханов: Москва, Петербург, Татарстан и Башкирия стали самыми активными регионами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия стали самыми активными регионами по реализации национальных проектов технологического лидерства, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Это топ-10 регионов по уровню вовлечения в реализацию нацпроектов технологического лидерства", - сказал Алиханов на заседании Координационного совета по промышленности в рамках форума "Российский промышленник".
По словам министра, за последние полтора года ведомство активно взаимодействовало с 55 регионами по вопросам реализации этих проектов. При этом Минпромторг рассчитывает на более активное участие субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Министр также отметил, что регионы участвуют в создании инфраструктуры для реализации проектов технологического лидерства. В частности, по направлению новых материалов и химии созданы десять центров инженерных разработок, а в сфере беспилотных авиационных систем сформированы 30 научно-производственных центров.
 
РОССИЯМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВААнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала