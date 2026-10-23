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Минпромторг предложил учитывать рейтинг дронификации регионов

Минпромторг предложил учитывать рейтинг дронификации регионов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил учитывать рейтинг дронификации регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предложило учитывать поддержку национальных проектов технологического... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:41+0300

2026-10-23T12:41+0300

2026-10-23T12:41+0300

россия

финансы

антон алиханов

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предложило учитывать поддержку национальных проектов технологического лидерства и результаты рейтинга дронификации при оценке эффективности работы регионов, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник". Рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ - это ежегодный проект Минпромторга России, который оценивает, насколько успешно региональные власти стимулируют развитие промышленности. Рейтинг оценивает лучшие практики в регионах, служит важным инструментом для мониторинга и анализа как сильных, так и слабых сторон индустриального развития страны. "Предлагаю добавить в эти ключевые факторы эффективности параметры поддержки национальных проектов по обеспечению технологического лидерства со стороны самих субъектов и результаты рейтинга дронификации регионов", - сказал Алиханов на заседании Координационного совета по промышленности. Министр поручил профильному подразделению ведомства подготовить соответствующие предложения. По его словам, в ежегодном промышленном рейтинге регионов уже учитываются динамика роботизации, развитие сети научно-производственных центров и центров промышленной робототехники, а также объем привлеченных из федерального центра средств поддержки. Впервые рейтинг "дронификации" регионов России Минпромторг представил в 2025 году на ПМЭФ - тогда участие в нем было добровольным, в этом же году оно стало обязательным. Рейтинг оценивает эффективность мероприятий по открытию воздушного пространства для беспилотников, качество и доступность инфраструктуры, обеспеченность отрасли кадрами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, антон алиханов, минпромторг