https://1prime.ru/20261023/minpromtorg-874553724.html
Минпромторг предложил учитывать рейтинг дронификации регионов
Минпромторг предложил учитывать рейтинг дронификации регионов - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил учитывать рейтинг дронификации регионов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предложило учитывать поддержку национальных проектов технологического... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:41+0300
2026-10-23T12:41+0300
2026-10-23T12:41+0300
россия
финансы
антон алиханов
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предложило учитывать поддержку национальных проектов технологического лидерства и результаты рейтинга дронификации при оценке эффективности работы регионов, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник".
Рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ - это ежегодный проект Минпромторга России, который оценивает, насколько успешно региональные власти стимулируют развитие промышленности. Рейтинг оценивает лучшие практики в регионах, служит важным инструментом для мониторинга и анализа как сильных, так и слабых сторон индустриального развития страны.
"Предлагаю добавить в эти ключевые факторы эффективности параметры поддержки национальных проектов по обеспечению технологического лидерства со стороны самих субъектов и результаты рейтинга дронификации регионов", - сказал Алиханов на заседании Координационного совета по промышленности.
Министр поручил профильному подразделению ведомства подготовить соответствующие предложения.
По его словам, в ежегодном промышленном рейтинге регионов уже учитываются динамика роботизации, развитие сети научно-производственных центров и центров промышленной робототехники, а также объем привлеченных из федерального центра средств поддержки.
Впервые рейтинг "дронификации" регионов России Минпромторг представил в 2025 году на ПМЭФ - тогда участие в нем было добровольным, в этом же году оно стало обязательным. Рейтинг оценивает эффективность мероприятий по открытию воздушного пространства для беспилотников, качество и доступность инфраструктуры, обеспеченность отрасли кадрами.
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россия, финансы, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Финансы, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг предложил учитывать рейтинг дронификации регионов
Минпромторг предложил учитывать поддержку нацпроектов и рейтинг дронификации регионов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предложило учитывать поддержку национальных проектов технологического лидерства и результаты рейтинга дронификации при оценке эффективности работы регионов, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник".
Рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ - это ежегодный проект Минпромторга России, который оценивает, насколько успешно региональные власти стимулируют развитие промышленности. Рейтинг оценивает лучшие практики в регионах, служит важным инструментом для мониторинга и анализа как сильных, так и слабых сторон индустриального развития страны.
"Предлагаю добавить в эти ключевые факторы эффективности параметры поддержки национальных проектов по обеспечению технологического лидерства со стороны самих субъектов и результаты рейтинга дронификации регионов", - сказал Алиханов на заседании Координационного совета по промышленности.
Министр поручил профильному подразделению ведомства подготовить соответствующие предложения.
По его словам, в ежегодном промышленном рейтинге регионов уже учитываются динамика роботизации, развитие сети научно-производственных центров и центров промышленной робототехники, а также объем привлеченных из федерального центра средств поддержки.
Впервые рейтинг "дронификации" регионов России Минпромторг представил в 2025 году на ПМЭФ - тогда участие в нем было добровольным, в этом же году оно стало обязательным. Рейтинг оценивает эффективность мероприятий по открытию воздушного пространства для беспилотников, качество и доступность инфраструктуры, обеспеченность отрасли кадрами.