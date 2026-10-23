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В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении
В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении
Показатель технологической независимости России в авиастроении в 2025 году составил 31,9%, превысив плановый показатель почти на 7 процентных пунктов, говорится | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:47+0300
2026-10-23T12:50+0300
бизнес
россия
минпромторг
ростех
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Показатель технологической независимости России в авиастроении в 2025 году составил 31,9%, превысив плановый показатель почти на 7 процентных пунктов, говорится в презентации замглавы Минпромторга РФ Алексея Матушанского. "Достигнутый уровень технологической независимости в авиастроении. 2025 план - 25%, факт - 31,9%", - говорится в презентации к выступлению замминистра на форуме-выставке "Российский промышленник". Также в презентации отмечается, что целевой показатель технологической независимости в 2030 году составляет 50%. Матушанский отметил, что для российских самолетов разработано большое количество отечественных систем - для МС-21 около 70 таких систем, а для "Суперджета" - порядка 40, а также освоено производство около 1500 комплектующих. "Для увеличения выпуска авиатехники "Ростех" организует более 80 проектов по развитию производства воздушных судов, двигателей, приборов, агрегатов с привлечением льготного финансирования", - добавил он.
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бизнес, россия, минпромторг, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Ростех
12:47 23.10.2026 (обновлено: 12:50 23.10.2026)
 
В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении

Матушанский: технологическая независимость России в авиастроении составила 31,9 процента

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Показатель технологической независимости России в авиастроении в 2025 году составил 31,9%, превысив плановый показатель почти на 7 процентных пунктов, говорится в презентации замглавы Минпромторга РФ Алексея Матушанского.
"Достигнутый уровень технологической независимости в авиастроении. 2025 план - 25%, факт - 31,9%", - говорится в презентации к выступлению замминистра на форуме-выставке "Российский промышленник".
Также в презентации отмечается, что целевой показатель технологической независимости в 2030 году составляет 50%.
Матушанский отметил, что для российских самолетов разработано большое количество отечественных систем - для МС-21 около 70 таких систем, а для "Суперджета" - порядка 40, а также освоено производство около 1500 комплектующих.
"Для увеличения выпуска авиатехники "Ростех" организует более 80 проектов по развитию производства воздушных судов, двигателей, приборов, агрегатов с привлечением льготного финансирования", - добавил он.
 
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