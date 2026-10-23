https://1prime.ru/20261023/minpromtorg-874554689.html

В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении

В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге оценили технологическую независимость России в авиастроении

Показатель технологической независимости России в авиастроении в 2025 году составил 31,9%, превысив плановый показатель почти на 7 процентных пунктов, говорится | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:50+0300

бизнес

россия

минпромторг

ростех

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874554689.jpg?1792749051

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Показатель технологической независимости России в авиастроении в 2025 году составил 31,9%, превысив плановый показатель почти на 7 процентных пунктов, говорится в презентации замглавы Минпромторга РФ Алексея Матушанского. "Достигнутый уровень технологической независимости в авиастроении. 2025 план - 25%, факт - 31,9%", - говорится в презентации к выступлению замминистра на форуме-выставке "Российский промышленник". Также в презентации отмечается, что целевой показатель технологической независимости в 2030 году составляет 50%. Матушанский отметил, что для российских самолетов разработано большое количество отечественных систем - для МС-21 около 70 таких систем, а для "Суперджета" - порядка 40, а также освоено производство около 1500 комплектующих. "Для увеличения выпуска авиатехники "Ростех" организует более 80 проектов по развитию производства воздушных судов, двигателей, приборов, агрегатов с привлечением льготного финансирования", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, ростех