https://1prime.ru/20261023/minpromtorg-874555079.html
Минпромторг предложил скорректировать утильсбор на карьерные экскаваторы
Минпромторг предложил скорректировать утильсбор на карьерные экскаваторы - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил скорректировать утильсбор на карьерные экскаваторы
Минпромторг России предложил рассчитывать размер утилизационного сбора на карьерные экскаваторы в зависимости от мощности двигателя, сообщило министерство. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:54+0300
2026-10-23T12:54+0300
2026-10-23T12:54+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил рассчитывать размер утилизационного сбора на карьерные экскаваторы в зависимости от мощности двигателя, сообщило министерство. Для этого ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства РФ. "Минпромторгом России планируются скорректировать утилизационный сбор для карьерных экскаваторов… В указанных целях разработан проект постановления, предусматривающий изменения ставок взимания утилизационного сбора", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день действует единая ставка утилизационного сбора для техники мощностью свыше 250 лошадиных сил, из‑за чего производители сравнительно небольших машин уплачивают такой же сбор, как и по мощной карьерной технике. "При этом затраты на утилизацию такой техники несопоставимы из‑за большой разницы в массе и стоимости оборудования. Чтобы устранить этот дисбаланс, перечень категорий утилизационного сбора планируется расширить на 10 новых категорий, учитывающих мощности карьерных экскаваторов", - добавили в Минпромторге. В ведомстве считают, что изменения позволят компаниям эффективнее планировать свою деятельность, а также поспособствуют развитию отечественного горного машиностроения и формированию благоприятного инвестиционного климата в отрасли.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг предложил скорректировать утильсбор на карьерные экскаваторы
Минпромторг предложил скорректировать утилизационный сбор для карьерных экскаваторов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил рассчитывать размер утилизационного сбора на карьерные экскаваторы в зависимости от мощности двигателя, сообщило министерство.
Для этого ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства РФ.
"Минпромторгом
России планируются скорректировать утилизационный сбор для карьерных экскаваторов… В указанных целях разработан проект постановления, предусматривающий изменения ставок взимания утилизационного сбора", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день действует единая ставка утилизационного сбора для техники мощностью свыше 250 лошадиных сил, из‑за чего производители сравнительно небольших машин уплачивают такой же сбор, как и по мощной карьерной технике.
"При этом затраты на утилизацию такой техники несопоставимы из‑за большой разницы в массе и стоимости оборудования. Чтобы устранить этот дисбаланс, перечень категорий утилизационного сбора планируется расширить на 10 новых категорий, учитывающих мощности карьерных экскаваторов", - добавили в Минпромторге.
В ведомстве считают, что изменения позволят компаниям эффективнее планировать свою деятельность, а также поспособствуют развитию отечественного горного машиностроения и формированию благоприятного инвестиционного климата в отрасли.