https://1prime.ru/20261023/minpromtorg-874555192.html
Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор на буровое оборудование
Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор на буровое оборудование - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор на буровое оборудование
Минпромторг России предложил распространить утилизационный сбор на буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ, сообщило ведомство. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:54+0300
2026-10-23T12:54+0300
2026-10-23T12:54+0300
россия
промышленность
минпромторг
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил распространить утилизационный сбор на буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ, сообщило ведомство. "В перечень видов техники, облагаемой утилизационным сбором, предлагается включить отдельный раздел для установок геологоразведочного бурения с поверхности и станков для бурения взрывных скважин при открытых горных работах", - говорится в сообщении. Для этого ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства РФ. "Введение утилизационного сбора позволит обеспечить защиту российских производителей. Без наличия тарифного регулирования импорт способен полностью занять критические сегменты рынка, что приведет к остановке многих российских производств", - отметил гендиректор ООО "Алмазгеобур" Иван Отрубянников, чьи слова приводит министерство.
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россия, промышленность, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг
Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор на буровое оборудование
Минпромторг предлагает ввести утилизационный сбор на буровое оборудование
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил распространить утилизационный сбор на буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ, сообщило ведомство.
"В перечень видов техники, облагаемой утилизационным сбором, предлагается включить отдельный раздел для установок геологоразведочного бурения с поверхности и станков для бурения взрывных скважин при открытых горных работах", - говорится в сообщении.
Для этого ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства РФ.
"Введение утилизационного сбора позволит обеспечить защиту российских производителей. Без наличия тарифного регулирования импорт способен полностью занять критические сегменты рынка, что приведет к остановке многих российских производств", - отметил гендиректор ООО "Алмазгеобур" Иван Отрубянников, чьи слова приводит министерство.