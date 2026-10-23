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Молдавия покупает газ на 30% дороже других стран Европы, заявил эксперт

Молдавия покупает газ на 30% дороже других стран Европы, заявил эксперт - 23.10.2026, ПРАЙМ

Молдавия покупает газ на 30% дороже других стран Европы, заявил эксперт

Молдавия покупает газ в среднем на 30% дороже, чем остальные страны Европы, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:19+0300

2026-10-23T20:19+0300

2026-10-23T20:26+0300

газ

мировая экономика

молдавия

европа

газпром

energocom

счетная палата

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КИШИНЕВ, 23 окт - ПРАЙМ. Молдавия покупает газ в среднем на 30% дороже, чем остальные страны Европы, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. "Сегодня Молдавия, самая бедная страна Европы, покупает газ в среднем на 28–30 процентов дороже среднеевропейского уровня", заявил Ионицэ в эфире телеканала N4. При этом, по его словам, ранее "Газпром" предлагал республике формулу расчета цены, которая предусматривала стоимость примерно на 15% ниже среднего регионального уровня. Он также выразил удивление, что за операциями по закупкам природного газа Молдавией на внешних рынках следят минимум четыре государственных контролирующих органа и ни один из них не замечает ни монополии на рынке, ни сомнительных действий госпредприятий, ни противоречащих закону действий госучреждений. Он отметил, что на сегодняшний день 93% газа в стране поставляет госкомпания Energocom, остальные 7% - частные поставщики. При этом последние предлагают более дешевый газ, однако государственные учреждения в Молдавии не проводят тендеры, чтобы выбрать выгодных поставщиков. Экономист считает, что Национальное агентство по регулированию в энергетике, Совет по конкуренции, Счетная палата и Финансовая инспекция должны объяснить такое положение дел, поскольку, по его мнению, они не реагируют на возможные нарушения при закупках газа. Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom.

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газ, мировая экономика, молдавия, европа, газпром, energocom, счетная палата