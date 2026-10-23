Экономист раскрыл, почему молочная продукция не дорожает вопреки инфляции
Цыганов: высокая конкуренция и мониторинг цен сдерживают рост стоимости молочной продукции
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рынок молочной продукции остается высококонкурентным, поэтому производители и торговые сети сдерживают рост цен. Об этом рассказал агентству "Прайм" завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, комментируя данные сервиса мониторинга цен "Ценозавр".
По данным этого исследования, за год средние цены на молочную продукцию изменились разнонаправленно: молоко (900 мл) подешевело на 1,3% — до 87 рублей, творог (200 г) подорожал на 1% — до 100 рублей, сметана (200 г) подешевела на 1,1% — до 78 рублей, сливочное масло (180 г) — на 7%, до 205 рублей, сыр (200 г) — на 5,6%, до 237 рублей.
При этом годовая инфляция, по данным Банка России, уже составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%.
"Столь низкий в сравнении даже с официальной инфляцией рост цен на молочную продукцию объясняется тем, что на производителей довольно жестко давят торговые сети, вынуждая сдерживать рост цен за счет собственной маржи и изыскивания резервов (например, сезонное снижение цен на корма)", — пояснил Цыганов эксперт.
Кроме того, по его словам, необходимо учитывать довольно короткие сроки годности, что вынуждает "продавать быстро". "Главная причина — высокая конкуренция", — подчеркнул Цыганов. Он также обратил внимание на социальную значимость таких товаров: на них проводят регулярный мониторинг цен, что сдерживает рост.