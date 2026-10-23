https://1prime.ru/20261023/moloko-874567055.html

Экономист раскрыл, почему молочная продукция не дорожает вопреки инфляции

Экономист раскрыл, почему молочная продукция не дорожает вопреки инфляции - 23.10.2026, ПРАЙМ

Экономист раскрыл, почему молочная продукция не дорожает вопреки инфляции

Рынок молочной продукции остается высококонкурентным, поэтому производители и торговые сети сдерживают рост цен. Об этом рассказал агентству "Прайм" завкафедрой | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:20+0300

2026-10-23T16:20+0300

2026-10-23T16:20+0300

бизнес

александр цыганов

банк россии

молоко

цены

инфляция

инфляция в россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874567055.jpg?1792761611

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рынок молочной продукции остается высококонкурентным, поэтому производители и торговые сети сдерживают рост цен. Об этом рассказал агентству "Прайм" завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, комментируя данные сервиса мониторинга цен "Ценозавр".По данным этого исследования, за год средние цены на молочную продукцию изменились разнонаправленно: молоко (900 мл) подешевело на 1,3% — до 87 рублей, творог (200 г) подорожал на 1% — до 100 рублей, сметана (200 г) подешевела на 1,1% — до 78 рублей, сливочное масло (180 г) — на 7%, до 205 рублей, сыр (200 г) — на 5,6%, до 237 рублей.При этом годовая инфляция, по данным Банка России, уже составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%."Столь низкий в сравнении даже с официальной инфляцией рост цен на молочную продукцию объясняется тем, что на производителей довольно жестко давят торговые сети, вынуждая сдерживать рост цен за счет собственной маржи и изыскивания резервов (например, сезонное снижение цен на корма)", — пояснил Цыганов эксперт.Кроме того, по его словам, необходимо учитывать довольно короткие сроки годности, что вынуждает "продавать быстро". "Главная причина — высокая конкуренция", — подчеркнул Цыганов. Он также обратил внимание на социальную значимость таких товаров: на них проводят регулярный мониторинг цен, что сдерживает рост.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, александр цыганов, банк россии, молоко, цены, инфляция, инфляция в россии