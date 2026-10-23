Долговой рынок приободрился на ставке и геополитике

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.Инфляция в РФ с 13 по 19 октября замедлилась и составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ). С начала месяца рост цен в РФ составил 1,06%, с начала года - 6,15%. Годовое значение ИПЦ к 19 октября опустилось до 7,15% (после 7,22% неделей ранее). Несмотря на затухающий тренд в недельных титрах ИПЦ, предполагаемый месячный показатель пока заметно опережает плановое целевое значение ЦБ РФ- 0,52%.
- 2.Ценовые ожидания российских компаний в октябре снизились до 21 пункта после роста с июля, но все еще остаются выше уровня второго квартала 2026 года. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре несколько уменьшился - до 6,4% (с 6,6% в сентябре).
- 3.По оценке Эксперт РА, локальный долговой рынок достиг рекордной доли в 31% в общей структуре российского корпоративного долга. Рост рынка и увеличение доли обеспечивают преимущественно эмитенты сильных рейтинговых категорий — от AAA до AA. По расчетам агентства, их объемы размещений увеличились на 22% год к году за девять месяцев 2026 г.
Рублевые облигации
- 1.Рынок гособлигаций приободрился после затяжного снижения на фоне ожиданий геополитического прогресса, неплохих итогов первичных аукционов Минфина и умеренно позитивной макроэкономической статистики. Индекс RGBI сейчас торгуется на отметке 112,1 п.п. (+0,42 п.п. н/н) - уровне месячной давности. Дальнейшую динамику определят итоги заседания ЦБ РФ.
- 2.Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД на 177,1 млрд руб. по номиналу (161,4 млрд. руб. неделей ранее) при спросе в 276,8 млрд руб. Ведомство предложило рынку два выпуска — "длинный" 2625 и среднесрочный 26235. Несмотря на рост объема привлечения, рынок по-прежнему отдает предпочтение более коротким бумагам. С начала квартала Минфин привлек 419, 5 млрд руб. В оставшиеся 8 аукционных дней до конца года для выполнения плана необходимо привлекать свыше 250 млрд руб. /аукцион.
- 3.Кредитные спреды на прошлой неделе сократились во всех рейтинговых категориях. Так, наиболее заметное сужение произошло в сегменте A: спред опустился на 30 б.п. до 764 б.п.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
16,04
16,08
15,8
14,9
Корпоративные облигации (YTM)
16,09
16,03
15,85
17,0
Валютные облигации
- 1.С 15 по 22 октября рубль продолжил свое укрепление к доллару и юаню. Официальный курс рубля к доллару опустился на 2,35% — с 83,95 до 81,97 руб., а курс юаня — на 2,07%, с 12,54 до 12,28 руб.
- 2.Динамика курса национальной валюты в данный момент определяется сочетанием следующих основных фактов: пик налогового периода и выплаты дивидендов, растущий ценовой тренд на рынке углеводородов, надежды на смягчение геополитической напряженности. С учетом ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, позиции рубля до конца года могут оказаться прочнее, чем изначально закладывал рынок.
- 3.На фоне заметного восстановления позиций рубля, доходности квазивалютных облигаций за прошедшую неделю развернулись к росту. Динамика юаневых бумаг оказалась более сдержанной, вероятно из-за более низкой ликвидности.
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
85 (ранее 85)
EUR/RUB
95,77 (ранее 95,5)
CNY/RUB
12,63 (ранее 12,66)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
10,7
10,3
9,9
7,9
Юаневые облигации (YTM)
9,0
9,0
8,6
7,0
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