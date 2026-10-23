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Долговой рынок приободрился на ставке и геополитике - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Долговой рынок приободрился на ставке и геополитике
Долговой рынок приободрился на ставке и геополитике - 23.10.2026, ПРАЙМ
Долговой рынок приободрился на ставке и геополитике
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:45+0300
2026-10-23T10:45+0300
мнения аналитиков
рынок
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центральные банки
"солид инвестиции"
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
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4.7
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internet-group@rian.ru
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Ольга Николаева
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Ольга Николаева
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Рынок, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
10:45 23.10.2026
 
Долговой рынок приободрился на ставке и геополитике

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Ольга Николаева, руководитель направления разработки инвестиционных идей Солид Инвестиции
Ольга Николаева
Старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    Инфляция в РФ с 13 по 19 октября замедлилась и составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ). С начала месяца рост цен в РФ составил 1,06%, с начала года - 6,15%. Годовое значение ИПЦ к 19 октября опустилось до 7,15% (после 7,22% неделей ранее). Несмотря на затухающий тренд в недельных титрах ИПЦ, предполагаемый месячный показатель пока заметно опережает плановое целевое значение ЦБ РФ- 0,52%.
  2. 2.
    Ценовые ожидания российских компаний в октябре снизились до 21 пункта после роста с июля, но все еще остаются выше уровня второго квартала 2026 года. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре несколько уменьшился - до 6,4% (с 6,6% в сентябре).
  3. 3.
    По оценке Эксперт РА, локальный долговой рынок достиг рекордной доли в 31% в общей структуре российского корпоративного долга. Рост рынка и увеличение доли обеспечивают преимущественно эмитенты сильных рейтинговых категорий — от AAA до AA. По расчетам агентства, их объемы размещений увеличились на 22% год к году за девять месяцев 2026 г.

Рублевые облигации

  1. 1.
    Рынок гособлигаций приободрился после затяжного снижения на фоне ожиданий геополитического прогресса, неплохих итогов первичных аукционов Минфина и умеренно позитивной макроэкономической статистики. Индекс RGBI сейчас торгуется на отметке 112,1 п.п. (+0,42 п.п. н/н) - уровне месячной давности. Дальнейшую динамику определят итоги заседания ЦБ РФ.
  2. 2.
    Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД на 177,1 млрд руб. по номиналу (161,4 млрд. руб. неделей ранее) при спросе в 276,8 млрд руб. Ведомство предложило рынку два выпуска — "длинный" 2625 и среднесрочный 26235. Несмотря на рост объема привлечения, рынок по-прежнему отдает предпочтение более коротким бумагам. С начала квартала Минфин привлек 419, 5 млрд руб. В оставшиеся 8 аукционных дней до конца года для выполнения плана необходимо привлекать свыше 250 млрд руб. /аукцион.
  3. 3.
    Кредитные спреды на прошлой неделе сократились во всех рейтинговых категориях. Так, наиболее заметное сужение произошло в сегменте A: спред опустился на 30 б.п. до 764 б.п.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

16,04

16,08

15,8

14,9

Корпоративные облигации (YTM)

16,09

16,03

15,85

17,0

График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    С 15 по 22 октября рубль продолжил свое укрепление к доллару и юаню. Официальный курс рубля к доллару опустился на 2,35% — с 83,95 до 81,97 руб., а курс юаня — на 2,07%, с 12,54 до 12,28 руб.
  2. 2.
    Динамика курса национальной валюты в данный момент определяется сочетанием следующих основных фактов: пик налогового периода и выплаты дивидендов, растущий ценовой тренд на рынке углеводородов, надежды на смягчение геополитической напряженности. С учетом ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, позиции рубля до конца года могут оказаться прочнее, чем изначально закладывал рынок.
  3. 3.
    На фоне заметного восстановления позиций рубля, доходности квазивалютных облигаций за прошедшую неделю развернулись к росту. Динамика юаневых бумаг оказалась более сдержанной, вероятно из-за более низкой ликвидности.

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

85 (ранее 85)

EUR/RUB

95,77 (ранее 95,5)

CNY/RUB

12,63 (ранее 12,66)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

10,7

10,3

9,9

7,9

Юаневые облигации (YTM)

9,0

9,0

8,6

7,0

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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