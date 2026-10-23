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Мордашов предложил ускорить актуализацию стандартов для высокопрочной стали
Мордашов предложил ускорить актуализацию стандартов для высокопрочной стали - 23.10.2026, ПРАЙМ
Мордашов предложил ускорить актуализацию стандартов для высокопрочной стали
Ускоренная актуализация стандартов для высокопрочной стали позволит снизить затраты на конструкции пролетных строений мостов на 11% за счет применения более... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:01+0300
2026-10-23T15:01+0300
2026-10-23T15:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ускоренная актуализация стандартов для высокопрочной стали позволит снизить затраты на конструкции пролетных строений мостов на 11% за счет применения более прочной стали, такое мнение высказал председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. "Прежде всего, мы все заинтересованы в спросе... Но тоже один из примеров - стандартизация. Так, к примеру, ускоренная актуализация стандартов для высокопрочной стали С460 позволит снизить затраты на стальные конструкции пролетных строений мостов и путепроводов на 11% за счет применения более прочных сталей", - сказал он на пленарной сессии в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. Мордашов отметил, что бизнес не может сам справиться со всеми вызовами и нуждается в тесном взаимодействии с государством. В ходе выступления он также попросил Минпромторг поддержать проект по производству контроллеров "СеверКод" отдельными организационными мерами. По итогам января-сентября "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2%, до 8,24 миллиона тонн. Производство чугуна выросло также на 2%, до 8,47 миллиона тонн. Продажи металлопродукции остались на уровне аналогичного периода прошлого года в объеме 8,26 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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бизнес, россия, санкт-петербург, алексей мордашов, северсталь, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Мордашов, Северсталь, Минпромторг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ускоренная актуализация стандартов для высокопрочной стали позволит снизить затраты на конструкции пролетных строений мостов на 11% за счет применения более прочной стали, такое мнение высказал председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.
"Прежде всего, мы все заинтересованы в спросе... Но тоже один из примеров - стандартизация. Так, к примеру, ускоренная актуализация стандартов для высокопрочной стали С460 позволит снизить затраты на стальные конструкции пролетных строений мостов и путепроводов на 11% за счет применения более прочных сталей", - сказал он на пленарной сессии в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
Мордашов отметил, что бизнес не может сам справиться со всеми вызовами и нуждается в тесном взаимодействии с государством. В ходе выступления он также попросил Минпромторг поддержать проект по производству контроллеров "СеверКод" отдельными организационными мерами.
По итогам января-сентября "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2%, до 8,24 миллиона тонн. Производство чугуна выросло также на 2%, до 8,47 миллиона тонн. Продажи металлопродукции остались на уровне аналогичного периода прошлого года в объеме 8,26 миллиона тонн.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).