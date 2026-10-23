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Мордашов пригласил Алиханова на запуск комплекса по производству окатышей

Мордашов пригласил Алиханова на запуск комплекса по производству окатышей - 23.10.2026, ПРАЙМ

Мордашов пригласил Алиханова на запуск комплекса по производству окатышей

Председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов пригласил главу Минпромторга РФ Антона Алиханова на запуск комплекса по выпуску | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:34+0300

2026-10-23T15:34+0300

2026-10-23T15:35+0300

промышленность

бизнес

санкт-петербург

алексей мордашов

антон алиханов

северсталь

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов пригласил главу Минпромторга РФ Антона Алиханова на запуск комплекса по выпуску железорудных окатышей на ЧерМК в ходе выступления на пленарном заседании в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. "Несмотря на текущие сложности, мы продолжаем инвестиционную программу. В 2026 году она будет в размере 112 миллиардов рублей. До конца года запускается крупнейший инвестпроект в истории ЧерМК: цех по производству железорудных окатышей стоимостью 116 миллиардов рублей... Пользуясь случаем, разрешите пригласить вас, Антон Андреевич (Алиханов - ред.), на запуск этого предприятия. Это будет очень достаточно уникально для нашей отрасли", - сказал он. По словам Мордашова, это позволит отказаться от устаревшего агломерационного передела, повысить производительность доменных печей примерно на 9% и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. Летом этого года генеральный директор компании Александр Шевелев рассказал РИА Новости, что сроки запуска в эксплуатацию нового производства железорудных окатышей на фоне сокращения капзатрат не сдвигаются - запуск по-прежнему запланирован на второе полугодие 2026 года. Тогда он подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение для компании.

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промышленность, бизнес, санкт-петербург, алексей мордашов, антон алиханов, северсталь, минпромторг