https://1prime.ru/20261023/mosbirzha-874563697.html

"Жесткий сигнал рынку": аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке

"Жесткий сигнал рынку": аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Жесткий сигнал рынку": аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке

Российский рынок акций вернулся к росту после непродолжительного снижения после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне – 14%, сейчас на индекс... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:15+0300

2026-10-23T15:15+0300

2026-10-23T15:15+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту после непродолжительного снижения после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне – 14%, сейчас на индекс большее влияние оказывает дорогая нефть и внешнеполитический позитив, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.51 мск растет на 0,23% относительно предыдущего закрытия, до 2 435,05 пункта. При этом сразу после объявленного в 13.30 мск решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне рынок ненадолго переходил к снижению - примерно на 0,3%. "Повышение прогноза средней ключевой ставки на будущий год можно трактовать как жесткий сигнал рынку. Регулятор закладывает более продолжительный период жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось раньше. Отсюда реакция индекса Мосбиржи... бенчмарк нырнул ниже 2420 пунктов, но скоро вернулся к росту", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". "Негативную реакцию вызвало повышение прогноза средней ставки на 2027 год с 10,5-12,5% до 12,5-13,5%, указывающее на более медленное смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор также сохранил осторожный подход к дальнейшему снижению ставки на фоне инфляционных рисков", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам". Поддержку нефтегазовому сектору оказывает Brent около 114,5 доллара за баррель из-за напряженности вокруг Ирана и опасений перебоев поставок, отметил он. В лидерах роста котировок - акции "Новатэка" (+2,66%), "Газпрома" (+1,33%), "Газпром нефти" (+0,82%), "Аэрофлота" (+0,71%), префы "Транснефти" (+0,67%). В лидерах снижения стоимости - акции "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 0,65%, префы – на 0,62%), "Норникеля" (−0,63 %), "Сбербанка" (префы дешевеют на 0,51%, обыкновенные акции – на 0,48%). "В конечном счете позитивный импульс на рынке акций, возможно, несколько ослаб по итогам заседания регулятора, тем не менее других поводов для сокращения позиций на рынке акций пока не просматривается. В этом контексте индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2380-2480 пунктов", - считают аналитики из компании "Цифра брокер". Вершинин ожидает закрытия в "зеленой" зоне. Внешнеполитический прогресс и дорогая нефть сейчас все же на первом плане для инвесторов, резюмирует Бахтин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, россия, акции