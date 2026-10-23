https://1prime.ru/20261023/moshenniki-874552421.html

Мошенники предложили самозанятым платно обойти лимит в 60 часов

Мошенники предложили самозанятым платно обойти лимит в 60 часов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники предложили самозанятым платно обойти лимит в 60 часов

Мошенники предлагают самозанятым россиянам якобы легально обойти лимит в 60 часов работы на одну компанию за сумму от 3 до 10 тысяч рублей, рассказали РИА... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:14+0300

2026-10-23T12:14+0300

2026-10-23T12:37+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мошенники предлагают самозанятым россиянам якобы легально обойти лимит в 60 часов работы на одну компанию за сумму от 3 до 10 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. С 1 октября 2026 года для самозанятых россиян были введены ограничения, запрещающие им работать на одного заказчика свыше 60 часов в месяц на протяжении полугодия. "Мошенники размещают в профильных чатах и каналах исполнителей предложения от теневых посредников. За сумму от 3 000 до 10 000 рублей они обещают самозанятым "обойти лимит рабочего времени через дублирующие профили" или подключить специальную "модификацию сервисного приложения", - рассказали в "Мошеловке" в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс". Согласившись на такое предложение, самозанятые россияне рискуют потерять личные средства и данные. Установка приложения от мошенников позволяет им похищать доступ к важным сервисам, таким как "Мой налог", а также банковским счетам. В "Мошеловке" рекомендуют не устанавливать сторонние файлы по ссылкам из чатов и не передавать управление профилями третьим лицам. "Никакие неофициальные программы и сторонние посредники не способны обойти автоматический учет рабочего времени на цифровых платформах. Попытки использования серых схем грозят пожизненной блокировкой аккаунта в сервисе и потерей личных сбережений", - предупредили там. Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

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технологии, россия, мид, мвд