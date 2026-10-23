https://1prime.ru/20261023/mvd-874577806.html

МВД предложило установить контроль над семью сильнодействующими веществами

МВД предложило установить контроль над семью сильнодействующими веществами - 23.10.2026, ПРАЙМ

МВД предложило установить контроль над семью сильнодействующими веществами

МВД России предложило установить государственный контроль над семью новыми сильнодействующими веществами, вызывающими психоактивный эффект и распространяющимися | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T19:35+0300

2026-10-23T19:35+0300

2026-10-23T19:35+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. МВД России предложило установить государственный контроль над семью новыми сильнодействующими веществами, вызывающими психоактивный эффект и распространяющимися нелегально, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. "В целях недопущения распространения указанных веществ на территории РФ и установления в отношении них мер контроля, а также обеспечения неотвратимости наказания за преступления, связанные с их незаконным оборотом, МВД РФ разработан проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964", - говорится в пояснительной записке. К данным веществам относятся: синтетические опиоиды, серосодержащие соединения, обладающие седативным эффектом, а также этомидат - относится к средствам для внутривенного наркоза, который стали использовать в качестве наполнителя для электронных сигарет в некоторых странах Азии - и анаболик - селективный модулятор андрогенных рецепторов (SARM). Кроме того, с учетом предложений ФСБ России предполагается установить меры контроля за плодами арековой пальмы Areca Catechu – бетельного ореха, содержащего психоактивный алкалоид ареколин. "Полученная информация свидетельствует о высоком спросе в молодежной среде на данный плод растительного происхождения, который представлен на легальных маркетплейсах, а также пронаркотических интернет-площадках", - отмечается документе. В записке добавляется, что данные вещества не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств и не используются в медицинских целях в России. Также проектом постановления также предлагается внести корреспондирующие изменения в крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ.

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россия, общество , бизнес, азия, мвд, фсб