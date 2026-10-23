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Набиуллина рассказали, когда текущие темпы роста цен в России вернутся к 4%

Набиуллина рассказали, когда текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказали, когда текущие темпы роста цен в России вернутся к 4%

Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:17+0300

2026-10-23T15:17+0300

2026-10-23T15:17+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "По нашему прогнозу, текущие темпы роста цен вернутся к 4% в течение первого полугодия следующего года", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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россия, эльвира набиуллина, банк россии, инфляция