https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874563936.html
Набиуллина рассказали, когда текущие темпы роста цен в России вернутся к 4%
Набиуллина рассказали, когда текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказали, когда текущие темпы роста цен в России вернутся к 4%
Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:17+0300
2026-10-23T15:17+0300
2026-10-23T15:17+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
банк россии
инфляция
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874563936.jpg?1792757861
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "По нашему прогнозу, текущие темпы роста цен вернутся к 4% в течение первого полугодия следующего года", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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россия, эльвира набиуллина, банк россии, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, инфляция
Набиуллина рассказали, когда текущие темпы роста цен в России вернутся к 4%
Набиуллина: текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в первом полугодии 2027 года