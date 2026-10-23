https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874564166.html
ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких ДКУ, заявила Набиуллина
ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких ДКУ, заявила Набиуллина - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких ДКУ, заявила Набиуллина
ЦБ РФ потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) для устойчивого возвращения инфляции к 4%, заявила глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:22+0300
2026-10-23T15:22+0300
2026-10-23T15:23+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
экономика
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) для устойчивого возвращения инфляции к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Нам потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для устойчивого возвращения инфляции к 4% в следующем году", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России, Экономика
ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких ДКУ, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких денежно-кредитных условий