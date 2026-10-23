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ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких ДКУ, заявила Набиуллина

ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких ДКУ, заявила Набиуллина - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ нужен более длительный период умеренно жестких ДКУ, заявила Набиуллина

ЦБ РФ потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) для устойчивого возвращения инфляции к 4%, заявила глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:22+0300

2026-10-23T15:22+0300

2026-10-23T15:23+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

экономика

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) для устойчивого возвращения инфляции к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Нам потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для устойчивого возвращения инфляции к 4% в следующем году", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии