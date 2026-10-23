https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874564258.html

Набиуллина рассказала, какие решения рассматривал ЦБ

Набиуллина рассказала, какие решения рассматривал ЦБ - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, какие решения рассматривал ЦБ

Банк России в пятницу рассматривал предметно только сохранение ключевой ставки, а также только нейтральный сигнал, заявила глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:24+0300

2026-10-23T15:24+0300

2026-10-23T15:24+0300

экономика

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эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России в пятницу рассматривал предметно только сохранение ключевой ставки, а также только нейтральный сигнал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Варианты сигнала мы обсуждали практически все нейтральный... Как в прошлый раз, были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно только один вариант - это сохранение ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции

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