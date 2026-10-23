Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874565064.html
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5% - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%
ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:34+0300
2026-10-23T15:34+0300
экономика
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874565064.jpg?1792758846
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы долгосрочную нейтральную ставку не пересматривали", - сказала Набиуллина. Она напомнила, что в основных направлениях денежно-кредитной политики, которые были внесены в Госдуму вместе в проектом бюджета на 2027-2029 годы, сохранены прежние оценки долгосрочной нейтральной ставки в 7,5-8,5%. "В нашем базовом прогнозе мы рассчитываем, что мы перейдем к нейтральной ставке в 2029 году, но на пути к этому потребуется действительно более высокая траектория ключевой ставки", - заявила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
15:34 23.10.2026
 
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%

Набиуллина: ЦБ России по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы долгосрочную нейтральную ставку не пересматривали", - сказала Набиуллина.
Она напомнила, что в основных направлениях денежно-кредитной политики, которые были внесены в Госдуму вместе в проектом бюджета на 2027-2029 годы, сохранены прежние оценки долгосрочной нейтральной ставки в 7,5-8,5%.
"В нашем базовом прогнозе мы рассчитываем, что мы перейдем к нейтральной ставке в 2029 году, но на пути к этому потребуется действительно более высокая траектория ключевой ставки", - заявила она.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк РоссииГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала