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ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%

ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5% - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%

ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:34+0300

2026-10-23T15:34+0300

2026-10-23T15:34+0300

экономика

финансы

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россия

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы долгосрочную нейтральную ставку не пересматривали", - сказала Набиуллина. Она напомнила, что в основных направлениях денежно-кредитной политики, которые были внесены в Госдуму вместе в проектом бюджета на 2027-2029 годы, сохранены прежние оценки долгосрочной нейтральной ставки в 7,5-8,5%. "В нашем базовом прогнозе мы рассчитываем, что мы перейдем к нейтральной ставке в 2029 году, но на пути к этому потребуется действительно более высокая траектория ключевой ставки", - заявила она.

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии, госдума