https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874565064.html
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5% - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%
ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:34+0300
2026-10-23T15:34+0300
2026-10-23T15:34+0300
экономика
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874565064.jpg?1792758846
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы долгосрочную нейтральную ставку не пересматривали", - сказала Набиуллина. Она напомнила, что в основных направлениях денежно-кредитной политики, которые были внесены в Госдуму вместе в проектом бюджета на 2027-2029 годы, сохранены прежние оценки долгосрочной нейтральной ставки в 7,5-8,5%. "В нашем базовом прогнозе мы рассчитываем, что мы перейдем к нейтральной ставке в 2029 году, но на пути к этому потребуется действительно более высокая траектория ключевой ставки", - заявила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
ЦБ сохранил прогноз по долгосрочной нейтральной ставке в 7,5-8,5%
Набиуллина: ЦБ России по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 7,5-8,5%, перейдет к ней в 2029 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы долгосрочную нейтральную ставку не пересматривали", - сказала Набиуллина.
Она напомнила, что в основных направлениях денежно-кредитной политики, которые были внесены в Госдуму вместе в проектом бюджета на 2027-2029 годы, сохранены прежние оценки долгосрочной нейтральной ставки в 7,5-8,5%.
"В нашем базовом прогнозе мы рассчитываем, что мы перейдем к нейтральной ставке в 2029 году, но на пути к этому потребуется действительно более высокая траектория ключевой ставки", - заявила она.