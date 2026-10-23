https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874565684.html
Набиуллина рассказала о восстановлении инвестиций в экономике России
Набиуллина рассказала о восстановлении инвестиций в экономике России - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о восстановлении инвестиций в экономике России
Восстановление инвестиций в экономике России продолжается, об этом можно судить по росту производства и импорта инвестиционных товаров, заявила глава ЦБ РФ... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:37+0300
2026-10-23T15:37+0300
2026-10-23T15:37+0300
россия
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Восстановление инвестиций в экономике России продолжается, об этом можно судить по росту производства и импорта инвестиционных товаров, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Восстановление инвестиций продолжается. Об этом можно судить по увеличению производства и импорта инвестиционных товаров, а также по положительной динамике в строительстве. По данным нашего опроса, предприятия в четвертом квартале ожидают умеренного роста инвестиций. С учетом более высокой динамики внутреннего спроса, мы уточнили оценку роста ВВП на этот год до 0,5% и 1%", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, в последние месяцы расширение производства затрагивает широкий круг отраслей.
"Оценки предприятиями будущего выпуска и спроса также улучшаются, но остаются сдержанными. Со стороны спроса можно отметить некоторое замедление роста потребительской активности", - отметила глава Банка России.
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россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина рассказала о восстановлении инвестиций в экономике России
Набиуллина: восстановление инвестиций в экономике России продолжается
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Восстановление инвестиций в экономике России продолжается, об этом можно судить по росту производства и импорта инвестиционных товаров, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Восстановление инвестиций продолжается. Об этом можно судить по увеличению производства и импорта инвестиционных товаров, а также по положительной динамике в строительстве. По данным нашего опроса, предприятия в четвертом квартале ожидают умеренного роста инвестиций. С учетом более высокой динамики внутреннего спроса, мы уточнили оценку роста ВВП на этот год до 0,5% и 1%", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, в последние месяцы расширение производства затрагивает широкий круг отраслей.
"Оценки предприятиями будущего выпуска и спроса также улучшаются, но остаются сдержанными. Со стороны спроса можно отметить некоторое замедление роста потребительской активности", - отметила глава Банка России.