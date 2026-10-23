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Набиуллина рассказала о восстановлении инвестиций в экономике России

Набиуллина рассказала о восстановлении инвестиций в экономике России - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о восстановлении инвестиций в экономике России

Восстановление инвестиций в экономике России продолжается, об этом можно судить по росту производства и импорта инвестиционных товаров, заявила глава ЦБ РФ... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:37+0300

2026-10-23T15:37+0300

2026-10-23T15:37+0300

россия

финансы

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Восстановление инвестиций в экономике России продолжается, об этом можно судить по росту производства и импорта инвестиционных товаров, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Восстановление инвестиций продолжается. Об этом можно судить по увеличению производства и импорта инвестиционных товаров, а также по положительной динамике в строительстве. По данным нашего опроса, предприятия в четвертом квартале ожидают умеренного роста инвестиций. С учетом более высокой динамики внутреннего спроса, мы уточнили оценку роста ВВП на этот год до 0,5% и 1%", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. По ее словам, в последние месяцы расширение производства затрагивает широкий круг отраслей. "Оценки предприятиями будущего выпуска и спроса также улучшаются, но остаются сдержанными. Со стороны спроса можно отметить некоторое замедление роста потребительской активности", - отметила глава Банка России.

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россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россии