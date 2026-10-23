https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874565911.html

Набиуллина рассказала о снижении склонности россиян к сбережению

Набиуллина рассказала о снижении склонности россиян к сбережению - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о снижении склонности россиян к сбережению

Склонность к сбережению у россиян несколько снизилась, но остается на высоком уровне, растет интерес к альтернативным способам сбережения, заявила глава Банка... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:40+0300

2026-10-23T15:40+0300

2026-10-23T15:40+0300

россия

финансы

общество

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Склонность к сбережению у россиян несколько снизилась, но остается на высоком уровне, растет интерес к альтернативным способам сбережения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Склонность к сбережению немного снизилась, но пока сохраняется на высоком уровне, продолжает умеренно расти интерес к альтернативным источникам сбережений", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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россия, финансы, общество , эльвира набиуллина, банк россии