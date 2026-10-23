https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874566560.html
Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, заявила Набиуллина
Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, заявила Набиуллина - 23.10.2026, ПРАЙМ
Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, заявила Набиуллина
Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, опасаться массового ухудшения их финансового положения в 2027 году не стоит, заявила глава Банка России... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:52+0300
2026-10-23T15:52+0300
2026-10-23T15:52+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, опасаться массового ухудшения их финансового положения в 2027 году не стоит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Рисков финансовой устойчивости сейчас нет. Новый прогноз по ключевой ставке предполагает снижение средней ключевой ставки в следующем году по сравнению с этим годом. Это означает, что опасаться массового ухудшения финансового положения платежеспособных компаний в следующем году - оснований нет", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, заявила Набиуллина
Глава Банка России Набиуллина: рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет