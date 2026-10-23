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Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, заявила Набиуллина

Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, заявила Набиуллина - 23.10.2026, ПРАЙМ

Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, заявила Набиуллина

Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, опасаться массового ухудшения их финансового положения в 2027 году не стоит, заявила глава Банка России... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:52+0300

2026-10-23T15:52+0300

2026-10-23T15:52+0300

экономика

финансы

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эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, опасаться массового ухудшения их финансового положения в 2027 году не стоит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Рисков финансовой устойчивости сейчас нет. Новый прогноз по ключевой ставке предполагает снижение средней ключевой ставки в следующем году по сравнению с этим годом. Это означает, что опасаться массового ухудшения финансового положения платежеспособных компаний в следующем году - оснований нет", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии