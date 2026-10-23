https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874566739.html

ЦБ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина

ЦБ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина

ЦБ РФ очень обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, поскольку они затрудняют процесс замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:52+0300

2026-10-23T15:52+0300

2026-10-23T15:52+0300

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инфляция

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ очень обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, поскольку они затрудняют процесс замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается инфляционных ожиданий - очень хороший вопрос. Потому что то, что нас беспокоит, даже если инфляционные ожидания, вот мы видели в первой половине года они снижались, но они были существенно выше того уровня, на которым были инфляционные ожидания, когда у нас была стабильно низкая инфляция. Конечно, это усложняет, затрудняет снижение инфляции", - сказала она. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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