https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874566739.html
ЦБ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина
ЦБ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина
ЦБ РФ очень обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, поскольку они затрудняют процесс замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:52+0300
2026-10-23T15:52+0300
2026-10-23T15:52+0300
экономика
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инфляция в россии
инфляция
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ очень обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, поскольку они затрудняют процесс замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается инфляционных ожиданий - очень хороший вопрос. Потому что то, что нас беспокоит, даже если инфляционные ожидания, вот мы видели в первой половине года они снижались, но они были существенно выше того уровня, на которым были инфляционные ожидания, когда у нас была стабильно низкая инфляция. Конечно, это усложняет, затрудняет снижение инфляции", - сказала она. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии, инфляция в россии, инфляция
Экономика, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, инфляция в России, инфляция
ЦБ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина
Набиуллина: повышенные инфляционные ожидания затрудняют замедление инфляции
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ очень обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, поскольку они затрудняют процесс замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается инфляционных ожиданий - очень хороший вопрос. Потому что то, что нас беспокоит, даже если инфляционные ожидания, вот мы видели в первой половине года они снижались, но они были существенно выше того уровня, на которым были инфляционные ожидания, когда у нас была стабильно низкая инфляция. Конечно, это усложняет, затрудняет снижение инфляции", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.