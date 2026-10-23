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Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП
Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП
Влияние выбывших производственных мощностей в России на денежно-кредитную политику может быть более продолжительным, заявила глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:01+0300
2026-10-23T16:04+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874567162.jpg?1792760653
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Влияние выбывших производственных мощностей в России на денежно-кредитную политику может быть более продолжительным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы учитываем все факторы, которые влияют на потенциал, на производственные мощности, и действительно, скорость восстановления выбывших мощностей, масштаб вторичных эффектов от этого, он во многом является таким фактором неопределенности", - сказала Набиуллина. "Мы оцениваем, что восстановление потенциала будет постепенным, и это означает, что влияние этого фактора на цены может быть более продолжительным, дольше сохраняться", - отметила глава регулятора. Говоря о решении по ставке, она добавила, что как и на прошлом заседании "были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно обсуждался только один вариант - это сохранение ставки". Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:01 23.10.2026 (обновлено: 16:04 23.10.2026)
 
Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП

Набиуллина: влияние выбывших производственных мощностей на ДКП может быть продолжительным

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Влияние выбывших производственных мощностей в России на денежно-кредитную политику может быть более продолжительным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы учитываем все факторы, которые влияют на потенциал, на производственные мощности, и действительно, скорость восстановления выбывших мощностей, масштаб вторичных эффектов от этого, он во многом является таким фактором неопределенности", - сказала Набиуллина.
"Мы оцениваем, что восстановление потенциала будет постепенным, и это означает, что влияние этого фактора на цены может быть более продолжительным, дольше сохраняться", - отметила глава регулятора.
Говоря о решении по ставке, она добавила, что как и на прошлом заседании "были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно обсуждался только один вариант - это сохранение ставки".
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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