https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874567162.html

Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП

Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила эффект выбытия производственных мощностей на ДКП

Влияние выбывших производственных мощностей в России на денежно-кредитную политику может быть более продолжительным, заявила глава Банка России Эльвира... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:01+0300

2026-10-23T16:01+0300

2026-10-23T16:04+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Влияние выбывших производственных мощностей в России на денежно-кредитную политику может быть более продолжительным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы учитываем все факторы, которые влияют на потенциал, на производственные мощности, и действительно, скорость восстановления выбывших мощностей, масштаб вторичных эффектов от этого, он во многом является таким фактором неопределенности", - сказала Набиуллина. "Мы оцениваем, что восстановление потенциала будет постепенным, и это означает, что влияние этого фактора на цены может быть более продолжительным, дольше сохраняться", - отметила глава регулятора. Говоря о решении по ставке, она добавила, что как и на прошлом заседании "были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно обсуждался только один вариант - это сохранение ставки". Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии