https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874567254.html
Набиуллина рассказала о мерах защиты банковской инфраструктуры
Набиуллина рассказала о мерах защиты банковской инфраструктуры - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о мерах защиты банковской инфраструктуры
Все меры принимаются для защиты банковской инфраструктуры РФ и при необходимости быстрого ее восстановления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:03+0300
2026-10-23T16:03+0300
2026-10-23T16:03+0300
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874567254.jpg?1792760607
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Все меры принимаются для защиты банковской инфраструктуры РФ и при необходимости быстрого ее восстановления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Все меры принимаются для защиты инфраструктуры, и если что-то произойдет, для быстрого восстановления всех сервисов", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина рассказала о мерах защиты банковской инфраструктуры
Набиуллина: все меры принимаются для защиты банковской инфраструктуры России