https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874567254.html

Набиуллина рассказала о мерах защиты банковской инфраструктуры

Набиуллина рассказала о мерах защиты банковской инфраструктуры - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о мерах защиты банковской инфраструктуры

Все меры принимаются для защиты банковской инфраструктуры РФ и при необходимости быстрого ее восстановления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:03+0300

2026-10-23T16:03+0300

2026-10-23T16:03+0300

финансы

банки

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Все меры принимаются для защиты банковской инфраструктуры РФ и при необходимости быстрого ее восстановления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Все меры принимаются для защиты инфраструктуры, и если что-то произойдет, для быстрого восстановления всех сервисов", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии