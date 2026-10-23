https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874567495.html

Набиуллина объяснила, как бюджетная политика влияет на ключевую ставку

Набиуллина объяснила, как бюджетная политика влияет на ключевую ставку - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила, как бюджетная политика влияет на ключевую ставку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, как бюджетная политика влияет на ключевую ставку. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:14+0300

2026-10-23T16:14+0300

2026-10-23T16:14+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

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фнб

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, как бюджетная политика влияет на ключевую ставку. "Бюджетная и денежно-кредитная политика идут, что называется, рука об руку и действуют во многом как сообщающиеся сосуды... И если в экономику приходит много, больше денег по бюджетному каналу, значит, меньше должно прийти через кредит. Это означает, меньше должна снижаться ключевая ставка, потому что если этого не будет происходить, то будет ускорение инфляции", - сказала она в ходе пресс-конференции. При хронически более высоком бюджетном дефиците будет выше и нейтральная ставка, отметила она. "То есть, нейтральная ставка – это та, куда стремится ключевая ставка при возвращении к низкой инфляции", - добавила глава регулятора. "И наоборот, то же самое происходит, если меньше денег по бюджетному каналу, то есть, больше пространства для снижения ключевой ставки. Потому что и дефицит бюджета, и кредит – это два источника денежной массы. А в нашей ситуации денежная масса должна расти умеренно, чтобы инфляция не разгонялась", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что трудовые ресурсы в российской экономике сейчас задействованы полностью, при этом слишком быстрый рост спроса выльется только в рост цен. "Но мы видим, как правительство намерено постепенно снижать дефицит бюджета в течение ближайших трех лет. И поэтому в базовом сценарии мы ожидаем, что бюджет не будет препятствовать снижению инфляции, наоборот, будет оказывать дезинфляционное влияние", - добавила Набиуллина. Здесь важно не только снижение дефицита бюджета, но и снижение цены отсечения в бюджетном правиле, это тоже будет работать на замедление инфляции. Большая часть нефтегазовой ренты не будет тратиться на текущие расходы, она будет накапливаться в ФНБ, обратила внимание глава регулятора. "Так, кстати, было до 2020 года, и тогда у нас более консервативные параметры бюджетного правила способствовали поддержанию низкой инфляции. По сути дела, уменьшали нагрузку на денежно-кредитную политику, на ставку для достижения этого результата", - напомнила она. "Что касается корректировки возможной денежно-кредитной политики в зависимости от изменения бюджетной политики, но если бюджетная политика будет более стимулирующей, чем сейчас объявлено правительством и что мы заложили в базовый прогноз, то это может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики. Если бюджетная консолидация будет происходить быстрее, чем заложено, то даст больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики", - отметила Набиуллина. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, фнб