https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874568042.html

Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах

Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах

Промышленность в отдельных регионах России растет высокими темпами даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила на пресс-конференции глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:17+0300

2026-10-23T16:17+0300

2026-10-23T16:17+0300

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Промышленность в отдельных регионах России растет высокими темпами даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики экономика, промышленность, промышленное производство в определенных регионах, отраслях, может расти достаточно высокими темпами. Есть темп роста и выше, ... но есть и меньше, разброс достаточно большой", - сказала Набиуллина. Она отметила, что ЦБ ключевой ставкой в первую очередь влияет на спрос. И здесь существует неравномерность не только по отраслям, но и по регионам. "Региональные различия тоже могут быть достаточно большими, хотя это связано не только с отраслевыми различиями, но в том числе и с регионально политикой, с эффективностью этой политики, с конкурентной средой в этих регионах, это все влияет", - отметила Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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россия, эльвира набиуллина, банк россии