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Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах
Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах
Промышленность в отдельных регионах России растет высокими темпами даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила на пресс-конференции глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:17+0300
2026-10-23T16:17+0300
россия
эльвира набиуллина
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874568042.jpg?1792761429
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Промышленность в отдельных регионах России растет высокими темпами даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики экономика, промышленность, промышленное производство в определенных регионах, отраслях, может расти достаточно высокими темпами. Есть темп роста и выше, ... но есть и меньше, разброс достаточно большой", - сказала Набиуллина. Она отметила, что ЦБ ключевой ставкой в первую очередь влияет на спрос. И здесь существует неравномерность не только по отраслям, но и по регионам. "Региональные различия тоже могут быть достаточно большими, хотя это связано не только с отраслевыми различиями, но в том числе и с регионально политикой, с эффективностью этой политики, с конкурентной средой в этих регионах, это все влияет", - отметила Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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россия, эльвира набиуллина, банк россии
РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:17 23.10.2026
 
Набиуллина рассказала о росте промышленности в отдельных регионах

Набиуллина: промышленность в отдельных регионах России растет высокими темпами

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Промышленность в отдельных регионах России растет высокими темпами даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики экономика, промышленность, промышленное производство в определенных регионах, отраслях, может расти достаточно высокими темпами. Есть темп роста и выше, ... но есть и меньше, разброс достаточно большой", - сказала Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ ключевой ставкой в первую очередь влияет на спрос. И здесь существует неравномерность не только по отраслям, но и по регионам.
"Региональные различия тоже могут быть достаточно большими, хотя это связано не только с отраслевыми различиями, но в том числе и с регионально политикой, с эффективностью этой политики, с конкурентной средой в этих регионах, это все влияет", - отметила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
 
РОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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