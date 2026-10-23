https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874568261.html

Набиуллина назвала главный фактор ускорения роста российской экономики

Набиуллина назвала главный фактор ускорения роста российской экономики - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина назвала главный фактор ускорения роста российской экономики

Главным фактором ускорения роста российской экономики являются повышение производительности труда, причем оно не обязательно должно быть связано с... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:20+0300

2026-10-23T16:20+0300

2026-10-23T16:32+0300

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Главным фактором ускорения роста российской экономики являются повышение производительности труда, причем оно не обязательно должно быть связано с капиталоемкими проектами, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Повышение производительности труда - это важнейший, если не самый главный драйвер устойчивого роста экономики", - сказала Набиуллина. При этом она подчеркнула, что рост производительности труда не нужно связывать только с закупками предприятиями нового оборудования или другими капиталоемкими расходами. "Более эффективное распределение ресурсов в экономике - когда ресурсы должны использоваться там, где они дают наибольшую отдачу, правильная организация производственных процессов могут дать существенную прибавку к производительности", - заявила глава ЦБ.

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россия, эльвира набиуллина, банк россии