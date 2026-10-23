https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874570105.html
Набиуллина: льготная ипотека в России должна быть адресной
Набиуллина: льготная ипотека в России должна быть адресной - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина: льготная ипотека в России должна быть адресной
Льготная ипотека в России должна быть адресной, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:47+0300
2026-10-23T16:47+0300
2026-10-23T16:47+0300
финансы
россия
недвижимость
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Льготная ипотека в России должна быть адресной, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Изменение параметров льготной IT-ипотеки - полностью прерогатива правительства. Мы всегда говорили, что ипотека должна быть более адресной, и сейчас правительство переходит к более адресной", - сказала она, отвечая на вопрос, известно ли ЦБ о возможном сокращении льготной IT ипотеки.
При этом Набиуллина пояснила, что льготная ипотека должна быть ограничена. "Даже если будет адресная ипотека и покрывать 90% ипотеки, то рыночная станет практически недоступной", - уточнила она.
"Если мы хотим, чтобы ипотека была доступна для всех и для всех были более умеренные ставки, то объемы не должны расти", - заключила глава регулятора.
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финансы, россия, недвижимость, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Недвижимость, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина: льготная ипотека в России должна быть адресной
Набиуллина: льготная ипотека в России должна быть адресной
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Льготная ипотека в России должна быть адресной, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Изменение параметров льготной IT-ипотеки - полностью прерогатива правительства. Мы всегда говорили, что ипотека должна быть более адресной, и сейчас правительство переходит к более адресной", - сказала она, отвечая на вопрос, известно ли ЦБ о возможном сокращении льготной IT ипотеки.
При этом Набиуллина пояснила, что льготная ипотека должна быть ограничена. "Даже если будет адресная ипотека и покрывать 90% ипотеки, то рыночная станет практически недоступной", - уточнила она.
"Если мы хотим, чтобы ипотека была доступна для всех и для всех были более умеренные ставки, то объемы не должны расти", - заключила глава регулятора.