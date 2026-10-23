https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874570373.html

Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ

Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ - 23.10.2026, ПРАЙМ

Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ

Количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, из них 15 тысяч приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявила глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:49+0300

2026-10-23T16:49+0300

2026-10-23T16:49+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, из них 15 тысяч приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Действительно, интерес оказался выше, чем мы ожидали на старте. Но может, наши ожидания были достаточно скромными. Мы постоянно следим за ситуацией, как развивается. Сейчас на данный момент открыто 270 тысяч счетов цифрового рубля", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Надо сказать, что 15 тысяч – это юридические лица, индивидуальные предприниматели. Надо сказать, что малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели проявляют значимый интерес к возможностям, связанным с цифровым рублем", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии