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Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ
Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ
Количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, из них 15 тысяч приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявила глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:49+0300
2026-10-23T16:49+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874570373.jpg?1792763368
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, из них 15 тысяч приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Действительно, интерес оказался выше, чем мы ожидали на старте. Но может, наши ожидания были достаточно скромными. Мы постоянно следим за ситуацией, как развивается. Сейчас на данный момент открыто 270 тысяч счетов цифрового рубля", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Надо сказать, что 15 тысяч – это юридические лица, индивидуальные предприниматели. Надо сказать, что малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели проявляют значимый интерес к возможностям, связанным с цифровым рублем", - добавила она.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:49 23.10.2026
 
Число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, заявила глава ЦБ

Набиуллина: открыто 270 тысяч счетов цифрового рубля, 15 тысяч приходится на юрлиц

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч, из них 15 тысяч приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Действительно, интерес оказался выше, чем мы ожидали на старте. Но может, наши ожидания были достаточно скромными. Мы постоянно следим за ситуацией, как развивается. Сейчас на данный момент открыто 270 тысяч счетов цифрового рубля", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Надо сказать, что 15 тысяч – это юридические лица, индивидуальные предприниматели. Надо сказать, что малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели проявляют значимый интерес к возможностям, связанным с цифровым рублем", - добавила она.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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