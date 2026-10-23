https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874570463.html
Центробанк планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях
Центробанк планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях
ЦБ РФ планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях в 2027 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:50+0300
2026-10-23T16:50+0300
2026-10-23T16:50+0300
финансы
банки
технологии
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях в 2027 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ЦБ постепенно запускает сервисы цифрового рубля, причем делает это сознательно. "Например, к концу ноября мы планируем запустить сервис подписок, который, все считают, что будет очень востребованным. В следующем году мы планируем протестировать офлайн-платежи и запустить тоже несколько полезных сервисов для бизнеса ", - сказала Набиуллина. По ее словам, ЦБ находится в постоянном контакте с банками и бизнесом, чтобы понимать, какие сервисы будут наиболее востребованы, и развивать именно их.
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финансы, банки, технологии, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Технологии, Эльвира Набиуллина, Банк России
Центробанк планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях
Набиуллина: ЦБ планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях в 2027 году
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях в 2027 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ постепенно запускает сервисы цифрового рубля, причем делает это сознательно.
"Например, к концу ноября мы планируем запустить сервис подписок, который, все считают, что будет очень востребованным. В следующем году мы планируем протестировать офлайн-платежи и запустить тоже несколько полезных сервисов для бизнеса ", - сказала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ находится в постоянном контакте с банками и бизнесом, чтобы понимать, какие сервисы будут наиболее востребованы, и развивать именно их.