https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874570463.html

Центробанк планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях

Центробанк планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях - 23.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях

ЦБ РФ планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях в 2027 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:50+0300

2026-10-23T16:50+0300

2026-10-23T16:50+0300

финансы

банки

технологии

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях в 2027 году, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ЦБ постепенно запускает сервисы цифрового рубля, причем делает это сознательно. "Например, к концу ноября мы планируем запустить сервис подписок, который, все считают, что будет очень востребованным. В следующем году мы планируем протестировать офлайн-платежи и запустить тоже несколько полезных сервисов для бизнеса ", - сказала Набиуллина. По ее словам, ЦБ находится в постоянном контакте с банками и бизнесом, чтобы понимать, какие сервисы будут наиболее востребованы, и развивать именно их.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, технологии, эльвира набиуллина, банк россии