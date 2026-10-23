https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874571120.html
Набиуллина назвала "неприятным" сценарий для экономики
Набиуллина назвала "неприятным" сценарий для экономики - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала "неприятным" сценарий для экономики
Сочетание сокращения предложения и ускорения спроса является "неприятным" сценарием для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:59+0300
2026-10-23T16:59+0300
2026-10-23T16:59+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сочетание сокращения предложения и ускорения спроса является "неприятным" сценарием для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Есть риски со стороны как предложения, так и спроса. Со стороны предложения это более медленное восстановление мощностей. Со стороны спроса остаются риски повышенных инфляционных ожиданий, длительного сохранения напряженной ситуации на рынке труда и большего бюджетного дефицита", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
"Самым неприятным может быть сочетание рисков, когда одновременно сокращается предложение товаров и услуг и ускоряется рост спроса", - отметила глава регулятора.
Отдельной группой рисков Набиуллина назвала геополитические факторы, которые в зависимости от развития событий могут сыграть как проинфляционную, так и дезинфляционную роль.
"Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии", - добавила она.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина назвала "неприятным" сценарий для экономики
Глава ЦБ Набиуллина назвала сочетание сокращения предложения и ускорения спроса неприятным
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сочетание сокращения предложения и ускорения спроса является "неприятным" сценарием для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Есть риски со стороны как предложения, так и спроса. Со стороны предложения это более медленное восстановление мощностей. Со стороны спроса остаются риски повышенных инфляционных ожиданий, длительного сохранения напряженной ситуации на рынке труда и большего бюджетного дефицита", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
"Самым неприятным может быть сочетание рисков, когда одновременно сокращается предложение товаров и услуг и ускоряется рост спроса", - отметила глава регулятора.
Отдельной группой рисков Набиуллина назвала геополитические факторы, которые в зависимости от развития событий могут сыграть как проинфляционную, так и дезинфляционную роль.
"Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии", - добавила она.