https://1prime.ru/20261023/nabiullina-874571120.html

Набиуллина назвала "неприятным" сценарий для экономики

Набиуллина назвала "неприятным" сценарий для экономики - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина назвала "неприятным" сценарий для экономики

Сочетание сокращения предложения и ускорения спроса является "неприятным" сценарием для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:59+0300

2026-10-23T16:59+0300

2026-10-23T16:59+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сочетание сокращения предложения и ускорения спроса является "неприятным" сценарием для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Есть риски со стороны как предложения, так и спроса. Со стороны предложения это более медленное восстановление мощностей. Со стороны спроса остаются риски повышенных инфляционных ожиданий, длительного сохранения напряженной ситуации на рынке труда и большего бюджетного дефицита", - сказала Набиуллина на пресс-конференции. "Самым неприятным может быть сочетание рисков, когда одновременно сокращается предложение товаров и услуг и ускоряется рост спроса", - отметила глава регулятора. Отдельной группой рисков Набиуллина назвала геополитические факторы, которые в зависимости от развития событий могут сыграть как проинфляционную, так и дезинфляционную роль. "Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии", - добавила она.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии