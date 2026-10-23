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Сотрудник посольства США в Осло получил срок за махинации с налогами
Сотрудник посольства США в Осло получил срок за махинации с налогами - 23.10.2026, ПРАЙМ
Сотрудник посольства США в Осло получил срок за махинации с налогами
Норвежский суд приговорил сотрудника посольства США в Осло к шести месяцам тюремного заключения за махинации с налогами, он обвинен в неуплате налогов на сумму... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:35+0300
2026-10-23T15:35+0300
2026-10-23T15:35+0300
общество
сша
норвегия
налоги
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Норвежский суд приговорил сотрудника посольства США в Осло к шести месяцам тюремного заключения за махинации с налогами, он обвинен в неуплате налогов на сумму в около 83,5 тысячи долларов, сообщило центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений. "Сотрудник посольства... приговорен окружным судом Осло к шести месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму 780 тысяч норвежских крон (около 83,5 тысячи долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе управления. В ведомстве добавили, что мужчина осужден за махинации с налогами. Как отмечается, приговор обжалован.
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общество , сша, норвегия, налоги
Общество , США, НОРВЕГИЯ, налоги
Сотрудник посольства США в Осло получил срок за махинации с налогами
Сотрудник посольства США в Осло получил шесть месяцев тюрьмы за махинации с налогами
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Норвежский суд приговорил сотрудника посольства США в Осло к шести месяцам тюремного заключения за махинации с налогами, он обвинен в неуплате налогов на сумму в около 83,5 тысячи долларов, сообщило центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений.
"Сотрудник посольства... приговорен окружным судом Осло к шести месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму 780 тысяч норвежских крон (около 83,5 тысячи долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе управления.
В ведомстве добавили, что мужчина осужден за махинации с налогами. Как отмечается, приговор обжалован.