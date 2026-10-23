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"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ
Появление формата коротких видео и рост "фонового" потребления контента привели к замедлению роста выручки американского стримингового сервиса Netflix до... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:02+0300
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Появление формата коротких видео и рост "фонового" потребления контента привели к замедлению роста выручки американского стримингового сервиса Netflix до минимума с 2021–2022 годов, пишет издание a16z."Netflix все еще растет, однако темпы роста выручки замедлились почти до 12%, что является самым низким показателем с 2021–2022 годов, когда компания, предположительно, достигала своего пика", — подчеркивается в публикации.Как отмечает издание, главной проблемой стала не только конкуренция с другими стриминговыми сервисами, но и с принципиально иным форматом: короткими видео.Кроме того, по данным Boston Consulting Group, недельное потребление медиаконтента в США достигло потолка примерно в 26 часов и с пика локдауна умеренно снижается. "Если вы боретесь за внимание аудитории — как создатель контента или разработчик приложений, — то вы все чаще играете со своими конкурентами в игру с нулевой суммой", — добавляет автор публикации. Часть роста в последнее время приходится на "фоновое" потребление — прослушивание или просмотр за рулем, за рабочим столом или во время других занятий."В битве за внимание контент стал совмещаться с другими занятиями, чтобы растянуть общее время потребления до более чем 24 часов в сутки", — заключает издание.
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технологии, бизнес, сша, netflix
Технологии, Бизнес, США, Netflix
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ
a16z: короткие видео и "фоновое" потребление привели к замедлению роста выручки Netflix
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ.
Появление формата коротких видео и рост "фонового" потребления контента привели к замедлению роста выручки американского стримингового сервиса Netflix до минимума с 2021–2022 годов, пишет издание a16z
.
"Netflix все еще растет, однако темпы роста выручки замедлились почти до 12%, что является самым низким показателем с 2021–2022 годов, когда компания, предположительно, достигала своего пика", — подчеркивается в публикации.
Как отмечает издание, главной проблемой стала не только конкуренция с другими стриминговыми сервисами, но и с принципиально иным форматом: короткими видео.
Кроме того, по данным Boston Consulting Group, недельное потребление медиаконтента в США достигло потолка примерно в 26 часов и с пика локдауна умеренно снижается.
"Если вы боретесь за внимание аудитории — как создатель контента или разработчик приложений, — то вы все чаще играете со своими конкурентами в игру с нулевой суммой", — добавляет автор публикации.
Часть роста в последнее время приходится на "фоновое" потребление — прослушивание или просмотр за рулем, за рабочим столом или во время других занятий.
"В битве за внимание контент стал совмещаться с другими занятиями, чтобы растянуть общее время потребления до более чем 24 часов в сутки", — заключает издание.