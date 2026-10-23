Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/netflix-874576383.html
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ
Появление формата коротких видео и рост "фонового" потребления контента привели к замедлению роста выручки американского стримингового сервиса Netflix до... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:02+0300
2026-10-23T19:02+0300
технологии
бизнес
сша
netflix
https://img.cdn1prime.ru/img/83178/85/831788526_258:0:4910:2617_1920x0_80_0_0_eecf684ee827090fa04d31e8a5b84d1d.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Появление формата коротких видео и рост "фонового" потребления контента привели к замедлению роста выручки американского стримингового сервиса Netflix до минимума с 2021–2022 годов, пишет издание a16z."Netflix все еще растет, однако темпы роста выручки замедлились почти до 12%, что является самым низким показателем с 2021–2022 годов, когда компания, предположительно, достигала своего пика", — подчеркивается в публикации.Как отмечает издание, главной проблемой стала не только конкуренция с другими стриминговыми сервисами, но и с принципиально иным форматом: короткими видео.Кроме того, по данным Boston Consulting Group, недельное потребление медиаконтента в США достигло потолка примерно в 26 часов и с пика локдауна умеренно снижается. "Если вы боретесь за внимание аудитории — как создатель контента или разработчик приложений, — то вы все чаще играете со своими конкурентами в игру с нулевой суммой", — добавляет автор публикации. Часть роста в последнее время приходится на "фоновое" потребление — прослушивание или просмотр за рулем, за рабочим столом или во время других занятий."В битве за внимание контент стал совмещаться с другими занятиями, чтобы растянуть общее время потребления до более чем 24 часов в сутки", — заключает издание.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83178/85/831788526_839:0:4328:2617_1920x0_80_0_0_d5677a50a417f7051d1cde7d9a73e31c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, сша, netflix
Технологии, Бизнес, США, Netflix
19:02 23.10.2026
 
"Битва за внимание": короткие видео убивают Netflix, пишут СМИ

a16z: короткие видео и "фоновое" потребление привели к замедлению роста выручки Netflix

Netflix
Netflix
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Появление формата коротких видео и рост "фонового" потребления контента привели к замедлению роста выручки американского стримингового сервиса Netflix до минимума с 2021–2022 годов, пишет издание a16z.
"Netflix все еще растет, однако темпы роста выручки замедлились почти до 12%, что является самым низким показателем с 2021–2022 годов, когда компания, предположительно, достигала своего пика", — подчеркивается в публикации.
Как отмечает издание, главной проблемой стала не только конкуренция с другими стриминговыми сервисами, но и с принципиально иным форматом: короткими видео.
Кроме того, по данным Boston Consulting Group, недельное потребление медиаконтента в США достигло потолка примерно в 26 часов и с пика локдауна умеренно снижается.
"Если вы боретесь за внимание аудитории — как создатель контента или разработчик приложений, — то вы все чаще играете со своими конкурентами в игру с нулевой суммой", — добавляет автор публикации.
Часть роста в последнее время приходится на "фоновое" потребление — прослушивание или просмотр за рулем, за рабочим столом или во время других занятий.
"В битве за внимание контент стал совмещаться с другими занятиями, чтобы растянуть общее время потребления до более чем 24 часов в сутки", — заключает издание.
 
ТехнологииБизнесСШАNetflix
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала