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Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах
Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах - 23.10.2026, ПРАЙМ
Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах
Вице-премьер России Андрей Никитин признался, что ему приходится краснеть за малые аэропорты в отдаленных регионах страны, которые давно не ремонтировались. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T07:17+0300
2026-10-23T07:17+0300
бизнес
россия
дальний восток
комсомольская правда
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин признался, что ему приходится краснеть за малые аэропорты в отдаленных регионах страны, которые давно не ремонтировались. "Безусловно, есть еще, особенно это малые аэропорты, которые находятся на Северах, на Дальнем Востоке, которые, мягко говоря, не ремонтировали очень давно", - ответил Никитин на вопрос в интервью "Комсомольской правде", за что ему приходится краснеть. Вице-премьер отметил, что сейчас благодаря президенту и премьер-министру поставлена задача отремонтировать такие аэропорты, и средства на это выделены. Никитин также рассказал, что на Дальнем Востоке есть один аэродром, который последний раз ремонтировали в 1942 году. "Спасибо здесь Михаилу Владимировичу Мишустину, он нас поддержал, чтобы этот аэропорт был отремонтирован в числе самых первых. То есть мы этим в самое ближайшее время будем заниматься", - подчеркнул он. Никитин был назначен вице-премьером РФ 22 октября 2026 года, а пост министра транспорта, который он занимал до этого, занял Дмитрий Ядров.
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бизнес, россия, дальний восток, комсомольская правда
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Комсомольская правда
07:17 23.10.2026
 
Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах

Вице-премьер Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин признался, что ему приходится краснеть за малые аэропорты в отдаленных регионах страны, которые давно не ремонтировались.
"Безусловно, есть еще, особенно это малые аэропорты, которые находятся на Северах, на Дальнем Востоке, которые, мягко говоря, не ремонтировали очень давно", - ответил Никитин на вопрос в интервью "Комсомольской правде", за что ему приходится краснеть.
Вице-премьер отметил, что сейчас благодаря президенту и премьер-министру поставлена задача отремонтировать такие аэропорты, и средства на это выделены.
Никитин также рассказал, что на Дальнем Востоке есть один аэродром, который последний раз ремонтировали в 1942 году.
"Спасибо здесь Михаилу Владимировичу Мишустину, он нас поддержал, чтобы этот аэропорт был отремонтирован в числе самых первых. То есть мы этим в самое ближайшее время будем заниматься", - подчеркнул он.
Никитин был назначен вице-премьером РФ 22 октября 2026 года, а пост министра транспорта, который он занимал до этого, занял Дмитрий Ядров.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокКомсомольская правда
 
 
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