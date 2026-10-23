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Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах

Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах - 23.10.2026, ПРАЙМ

Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в отдаленных регионах

Вице-премьер России Андрей Никитин признался, что ему приходится краснеть за малые аэропорты в отдаленных регионах страны, которые давно не ремонтировались. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T07:17+0300

2026-10-23T07:17+0300

2026-10-23T07:17+0300

бизнес

россия

дальний восток

комсомольская правда

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин признался, что ему приходится краснеть за малые аэропорты в отдаленных регионах страны, которые давно не ремонтировались. "Безусловно, есть еще, особенно это малые аэропорты, которые находятся на Северах, на Дальнем Востоке, которые, мягко говоря, не ремонтировали очень давно", - ответил Никитин на вопрос в интервью "Комсомольской правде", за что ему приходится краснеть. Вице-премьер отметил, что сейчас благодаря президенту и премьер-министру поставлена задача отремонтировать такие аэропорты, и средства на это выделены. Никитин также рассказал, что на Дальнем Востоке есть один аэродром, который последний раз ремонтировали в 1942 году. "Спасибо здесь Михаилу Владимировичу Мишустину, он нас поддержал, чтобы этот аэропорт был отремонтирован в числе самых первых. То есть мы этим в самое ближайшее время будем заниматься", - подчеркнул он. Никитин был назначен вице-премьером РФ 22 октября 2026 года, а пост министра транспорта, который он занимал до этого, занял Дмитрий Ядров.

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бизнес, россия, дальний восток, комсомольская правда