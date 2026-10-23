https://1prime.ru/20261023/nikitin-874541104.html
Никитин: несколько десятков судов перешли под российский флаг
Никитин: несколько десятков судов перешли под российский флаг - 23.10.2026, ПРАЙМ
Никитин: несколько десятков судов перешли под российский флаг
Несколько десятков, около сотни, крупнотоннажных судов перешли под российский флаг, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T07:17+0300
2026-10-23T07:17+0300
2026-10-23T07:17+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Несколько десятков, около сотни, крупнотоннажных судов перешли под российский флаг, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
"Если говорить о торговом флоте, то у нас с вами, вы знаете, президент на Петербургском международном экономическом форуме сказал о том, что суда должны переходить под российский флаг. И этот процесс идет. … Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг", - сообщил Никитин в интервью "Комсомольской правде".
По линии министерства, отмечает Никитин, уже предпринят ряд действий в этом направлении.
"Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в июне, попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. По его словам, РФ будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
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бизнес, россия, владимир путин, комсомольская правда
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Комсомольская правда
Никитин: несколько десятков судов перешли под российский флаг
Никитин: несколько десятков крупных судов перешли под российский флаг
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Несколько десятков, около сотни, крупнотоннажных судов перешли под российский флаг, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
"Если говорить о торговом флоте, то у нас с вами, вы знаете, президент на Петербургском международном экономическом форуме сказал о том, что суда должны переходить под российский флаг. И этот процесс идет. … Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг", - сообщил Никитин в интервью "Комсомольской правде".
По линии министерства, отмечает Никитин, уже предпринят ряд действий в этом направлении.
"Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в июне, попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. По его словам, РФ будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.