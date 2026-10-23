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Никитин провел совещание по строительству ВСМ Москва-Петербург - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин провел совещание по строительству ВСМ Москва-Петербург
Никитин провел совещание по строительству ВСМ Москва-Петербург - 23.10.2026, ПРАЙМ
Никитин провел совещание по строительству ВСМ Москва-Петербург
Новый вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщило... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:44+0300
2026-10-23T16:44+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщило правительство. Президент России Владимир Путин 22 октября 2026 года назначил Никитина на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. С 2025 года и до этого Никитин был министром транспорта РФ. До вступления в должность вице-премьера Никитин на вопрос РИА Новости говорил, что первое совещание в новой должности будет на тему ВСМ. "Андрей Никитин провел совещание по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург... В настоящее время в строительных и подготовительных работах задействованы 32 тысячи человек, а количество специальной техники составляет около 11 тысяч единиц", - говорится в сообщении. Кабмин отмечает, что в эксплуатацию введен испытательный корпус тягового оборудования высокоскоростных поездов. На заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме в соответствии с графиком продолжаются работы по производству подвижного состава. Производство первого и второго поездов проходит одновременно. Часть вагонов уже вышла на стадию окончательного монтажа: на них завершена прокладка кабельных трасс и ведется установка внутреннего оборудования и элементов интерьера салонов.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин
16:44 23.10.2026
 
Никитин провел совещание по строительству ВСМ Москва-Петербург

Вице-премьер Никитин провел совещание по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщило правительство.
Президент России Владимир Путин 22 октября 2026 года назначил Никитина на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. С 2025 года и до этого Никитин был министром транспорта РФ. До вступления в должность вице-премьера Никитин на вопрос РИА Новости говорил, что первое совещание в новой должности будет на тему ВСМ.
"Андрей Никитин провел совещание по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург... В настоящее время в строительных и подготовительных работах задействованы 32 тысячи человек, а количество специальной техники составляет около 11 тысяч единиц", - говорится в сообщении.
Кабмин отмечает, что в эксплуатацию введен испытательный корпус тягового оборудования высокоскоростных поездов. На заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме в соответствии с графиком продолжаются работы по производству подвижного состава.
Производство первого и второго поездов проходит одновременно. Часть вагонов уже вышла на стадию окончательного монтажа: на них завершена прокладка кабельных трасс и ведется установка внутреннего оборудования и элементов интерьера салонов.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир Путин
 
 
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