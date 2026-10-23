https://1prime.ru/20261023/nostroj-874558729.html

НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования

НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования - 23.10.2026, ПРАЙМ

НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования

Субподрядчиков, работающих на российских стройках, необходимо вернуть в систему саморегулирования в строительстве, считает новый президент Национального... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:51+0300

2026-10-23T13:51+0300

2026-10-23T13:52+0300

бизнес

недвижимость

россия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Субподрядчиков, работающих на российских стройках, необходимо вернуть в систему саморегулирования в строительстве, считает новый президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий. "Сегодня саморегулируемая организация отвечает за генерального подрядчика, а работы на объекте в значительной части выполняют субподрядчики, которые находятся вне системы саморегуляции. Это привело к тому, что на субподрядчиков не распространяется требование к квалификации, специалистам и контролю качества. Получается, что организации, фактически выполняющие работы, не несут ответственности в рамках системы саморегулирования. Поэтому целесообразно вернуть субподрядчиков в систему "самовыгрузки", - заявил он в ходе своего выступления на XXVI Всероссийском съезде строительных СРО. При этом, как подчеркнул Чернецкий, речь не идет о дополнительной административной нагрузке на бизнес. "Условия членства в СРО для субподрядчиков, в том числе для малого и среднего бизнеса, должны быть соразмерны объему и характеру выполняемых работ, включая и размер взноса в компенсационные фонды. Мы таким образом должны стремиться к тому, чтобы ответственность следовала за тем, кто фактически строит. Тогда контроль саморегулируемых организаций станет реальным, а нагрузка на их компенсационные фонды - справедлива", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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