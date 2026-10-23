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НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования - 23.10.2026, ПРАЙМ
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НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования
НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования - 23.10.2026, ПРАЙМ
НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования
Субподрядчиков, работающих на российских стройках, необходимо вернуть в систему саморегулирования в строительстве, считает новый президент Национального... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:51+0300
2026-10-23T13:52+0300
бизнес
недвижимость
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Субподрядчиков, работающих на российских стройках, необходимо вернуть в систему саморегулирования в строительстве, считает новый президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий. "Сегодня саморегулируемая организация отвечает за генерального подрядчика, а работы на объекте в значительной части выполняют субподрядчики, которые находятся вне системы саморегуляции. Это привело к тому, что на субподрядчиков не распространяется требование к квалификации, специалистам и контролю качества. Получается, что организации, фактически выполняющие работы, не несут ответственности в рамках системы саморегулирования. Поэтому целесообразно вернуть субподрядчиков в систему "самовыгрузки", - заявил он в ходе своего выступления на XXVI Всероссийском съезде строительных СРО. При этом, как подчеркнул Чернецкий, речь не идет о дополнительной административной нагрузке на бизнес. "Условия членства в СРО для субподрядчиков, в том числе для малого и среднего бизнеса, должны быть соразмерны объему и характеру выполняемых работ, включая и размер взноса в компенсационные фонды. Мы таким образом должны стремиться к тому, чтобы ответственность следовала за тем, кто фактически строит. Тогда контроль саморегулируемых организаций станет реальным, а нагрузка на их компенсационные фонды - справедлива", - подчеркнул он.
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бизнес, недвижимость, россия
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ
13:51 23.10.2026 (обновлено: 13:52 23.10.2026)
 
НОСТРОЙ предлагает вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования

НОСТРОЙ предложил вернуть субподрядчиков в систему саморегулирования в строительстве

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Субподрядчиков, работающих на российских стройках, необходимо вернуть в систему саморегулирования в строительстве, считает новый президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий.
"Сегодня саморегулируемая организация отвечает за генерального подрядчика, а работы на объекте в значительной части выполняют субподрядчики, которые находятся вне системы саморегуляции. Это привело к тому, что на субподрядчиков не распространяется требование к квалификации, специалистам и контролю качества. Получается, что организации, фактически выполняющие работы, не несут ответственности в рамках системы саморегулирования. Поэтому целесообразно вернуть субподрядчиков в систему "самовыгрузки", - заявил он в ходе своего выступления на XXVI Всероссийском съезде строительных СРО.
При этом, как подчеркнул Чернецкий, речь не идет о дополнительной административной нагрузке на бизнес.
"Условия членства в СРО для субподрядчиков, в том числе для малого и среднего бизнеса, должны быть соразмерны объему и характеру выполняемых работ, включая и размер взноса в компенсационные фонды. Мы таким образом должны стремиться к тому, чтобы ответственность следовала за тем, кто фактически строит. Тогда контроль саморегулируемых организаций станет реальным, а нагрузка на их компенсационные фонды - справедлива", - подчеркнул он.
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯ
 
 
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