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НСПК и Сбербанк подготовят требования к платформе управления развитием населенных пунктов - 23.10.2026, ПРАЙМ
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НСПК и Сбербанк подготовят требования к платформе управления развитием населенных пунктов
НСПК и Сбербанк подготовят требования к платформе управления развитием населенных пунктов - 23.10.2026, ПРАЙМ
НСПК и Сбербанк подготовят требования к платформе управления развитием населенных пунктов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Национальной системе платежных карт (НСПК) и Сбербанку обеспечить подготовку единых требований к цифровой... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:30+0300
2026-10-23T17:30+0300
финансы
россия
владимир путин
михаил мишустин
сбербанк
дом.рф
яндекс
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Национальной системе платежных карт (НСПК) и Сбербанку обеспечить подготовку единых требований к цифровой платформе управления в сфере комплексного развития населенных пунктов. Перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии ПАО "Сбербанк России" и "Дом.РФ", АО "Национальная система платежных карт" и международной компании ПАО "Яндекс" обеспечить подготовку единых требований к цифровой платформе управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов", - сказано там. При создании цифровой платформы управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов предусмотреть возможность разработки органами местного самоуправления стратегий социально-экономического развития малых населенных пунктов с применением цифровых методов сценарного моделирования. Необходимо обеспечить интеграцию этой цифровой платформы с федеральной государственной географической информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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финансы, россия, владимир путин, михаил мишустин, сбербанк, дом.рф, яндекс
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сбербанк, Дом.РФ, Яндекс
17:30 23.10.2026
 

НСПК и Сбербанк подготовят требования к платформе управления развитием населенных пунктов

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Национальной системе платежных карт (НСПК) и Сбербанку обеспечить подготовку единых требований к цифровой платформе управления в сфере комплексного развития населенных пунктов.
Перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии ПАО "Сбербанк России" и "Дом.РФ", АО "Национальная система платежных карт" и международной компании ПАО "Яндекс" обеспечить подготовку единых требований к цифровой платформе управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов", - сказано там.
При создании цифровой платформы управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов предусмотреть возможность разработки органами местного самоуправления стратегий социально-экономического развития малых населенных пунктов с применением цифровых методов сценарного моделирования.
Необходимо обеспечить интеграцию этой цифровой платформы с федеральной государственной географической информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных".
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинМихаил МишустинСбербанкДом.РФЯндекс
 
 
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