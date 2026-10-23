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МВФ может предоставить Украине 35 миллиардов долларов в 2027 году

МВФ может предоставить Украине 35 миллиардов долларов в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ

МВФ может предоставить Украине 35 миллиардов долларов в 2027 году

Международный валютный фонд (МВФ) оценил внешнее финансирование, которое необходимо Украине для выполнения бюджета 2027 года, в 30-35 миллиардов долларов,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T22:28+0300

2026-10-23T22:28+0300

2026-10-23T22:28+0300

финансы

украина

запад

мвф

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил внешнее финансирование, которое необходимо Украине для выполнения бюджета 2027 года, в 30-35 миллиардов долларов, сообщило украинское радио NV со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована. "Международный валютный фонд оценивает необходимое Украине для выполнения государственного бюджета 2027 года внешнее финансирование, источники которого еще не подтверждены, в 30-35 миллиардов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. По приведенной информации, эти средства найдут, если украинская сторона будет выполнять свою часть обязательств. Значительная часть финансирования четвертого квартала пока нуждается в решениях Верховной рады. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, украина, запад, мвф