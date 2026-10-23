https://1prime.ru/20261023/obem-874548928.html

Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз

Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз - 23.10.2026, ПРАЙМ

Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз

Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:16+0300

2026-10-23T11:16+0300

2026-10-23T11:16+0300

финансы

банки

россия

турция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874548928.jpg?1792743379

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом ранее, говорится в материалах кредитной организации. "С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз и составил 3 миллиарда рублей", - сказано там. Также за этот же период общее количество переводов в Турцию выросло в 58 раз, а количество клиентов, совершающих переводы, в 33 раза. При этом средняя сумма одного перевода в сентябре составила чуть больше 34 тысяч рублей. Аналитики также наблюдают аналогичный рост показателей и за неполный октябрь. Так, объем ежедневных переводов в Турцию вырос на 45% по сравнению с показателем за весь сентябрь. Количество переводов в октябре также выросло по сравнению с сентябрем на 12%. "Это объясняется бархатным сезоном для туристов и продолжающимся притоком новых клиентов, которые переводят деньги в Турцию", - поясняют они.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, турция