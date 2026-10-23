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Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз - 23.10.2026, ПРАЙМ
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:16+0300
2026-10-23T11:16+0300
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турция
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом ранее, говорится в материалах кредитной организации.
"С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз и составил 3 миллиарда рублей", - сказано там.
Также за этот же период общее количество переводов в Турцию выросло в 58 раз, а количество клиентов, совершающих переводы, в 33 раза.
При этом средняя сумма одного перевода в сентябре составила чуть больше 34 тысяч рублей.
Аналитики также наблюдают аналогичный рост показателей и за неполный октябрь. Так, объем ежедневных переводов в Турцию вырос на 45% по сравнению с показателем за весь сентябрь.
Количество переводов в октябре также выросло по сравнению с сентябрем на 12%.
"Это объясняется бархатным сезоном для туристов и продолжающимся притоком новых клиентов, которые переводят деньги в Турцию", - поясняют они.
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финансы, банки, россия, турция
Финансы, Банки, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября по сентябрь вырос в семь раз
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом ранее, говорится в материалах кредитной организации.
"С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз и составил 3 миллиарда рублей", - сказано там.
Также за этот же период общее количество переводов в Турцию выросло в 58 раз, а количество клиентов, совершающих переводы, в 33 раза.
При этом средняя сумма одного перевода в сентябре составила чуть больше 34 тысяч рублей.
Аналитики также наблюдают аналогичный рост показателей и за неполный октябрь. Так, объем ежедневных переводов в Турцию вырос на 45% по сравнению с показателем за весь сентябрь.
Количество переводов в октябре также выросло по сравнению с сентябрем на 12%.
"Это объясняется бархатным сезоном для туристов и продолжающимся притоком новых клиентов, которые переводят деньги в Турцию", - поясняют они.