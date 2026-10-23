Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/obem-874548928.html
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз - 23.10.2026, ПРАЙМ
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:16+0300
2026-10-23T11:16+0300
финансы
банки
россия
турция
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874548928.jpg?1792743379
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом ранее, говорится в материалах кредитной организации. "С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз и составил 3 миллиарда рублей", - сказано там. Также за этот же период общее количество переводов в Турцию выросло в 58 раз, а количество клиентов, совершающих переводы, в 33 раза. При этом средняя сумма одного перевода в сентябре составила чуть больше 34 тысяч рублей. Аналитики также наблюдают аналогичный рост показателей и за неполный октябрь. Так, объем ежедневных переводов в Турцию вырос на 45% по сравнению с показателем за весь сентябрь. Количество переводов в октябре также выросло по сравнению с сентябрем на 12%. "Это объясняется бархатным сезоном для туристов и продолжающимся притоком новых клиентов, которые переводят деньги в Турцию", - поясняют они.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, турция
Финансы, Банки, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
11:16 23.10.2026
 
Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз

Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября по сентябрь вырос в семь раз

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем переводов клиентов Т-банка в Турцию с сентября прошлого года по сентябрь этого года составил 3 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем было годом ранее, говорится в материалах кредитной организации.
"С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года объем переводов клиентов Т-банка в Турцию вырос в семь раз и составил 3 миллиарда рублей", - сказано там.
Также за этот же период общее количество переводов в Турцию выросло в 58 раз, а количество клиентов, совершающих переводы, в 33 раза.
При этом средняя сумма одного перевода в сентябре составила чуть больше 34 тысяч рублей.
Аналитики также наблюдают аналогичный рост показателей и за неполный октябрь. Так, объем ежедневных переводов в Турцию вырос на 45% по сравнению с показателем за весь сентябрь.
Количество переводов в октябре также выросло по сравнению с сентябрем на 12%.
"Это объясняется бархатным сезоном для туристов и продолжающимся притоком новых клиентов, которые переводят деньги в Турцию", - поясняют они.
 
ФинансыБанкиРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала