Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/obem-874556646.html
Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб
Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб - 23.10.2026, ПРАЙМ
Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб
Объем исковых требований к саморегулируемым организациям в строительстве, предполагающих выплаты из компенсационных фондов, приблизился к 35 миллиардам рублей,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:33+0300
2026-10-23T13:33+0300
финансы
россия
верховный суд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874556646.jpg?1792751595
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем исковых требований к саморегулируемым организациям в строительстве, предполагающих выплаты из компенсационных фондов, приблизился к 35 миллиардам рублей, сказал на XXVI Всероссийском съезде строительных СРО новый президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий. "Компенсационные фонды создавались как гарантии для добросовестного заказчика. Сегодня все чаще они превращаются в искусственные покрытие любых претензий заказчика, независимо от того, предусмотрены ли такие выплаты. Ключевая проблема состоит в том, что в Градостроительном кодексе прописаны одни основания взыскания средств из компенсационных фондов, а на практике СРО фактически отвечает за все и порой вне каких-либо законных основ", - подчеркнул он. По мнению Чернецкого, принципиально важно понимать, что за недобросовестного подрядчика платят добросовестные члены СРО, которые обязаны будут восполнить компенсационный фонд. "В результате система, созданная для защиты строительного рынка, начинает наказывать тех, кто работает честно. Количество судебных споров по взысканиям средств компенсационных фондов СРО растет ежемесячно. Сегодня объем исковых требований приближается к 35 миллиардам рублей. Такими темпами не все саморегулируемые организации смогут "выдышать" подобные притязания", - заявил он. Чернецкий считает, что НОСТРОЙ должен активизировать работу по корректировке Градостроительного кодекса в части описания оснований по выплатам из компенсационных фондов СРО, а также начать диалог с Верховным судом с целью "создания единообразной и законной практики субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, верховный суд
Финансы, РОССИЯ, Верховный суд
13:33 23.10.2026
 
Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб

Глава НОСТРОЙ Чернецкий: объем исков к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем исковых требований к саморегулируемым организациям в строительстве, предполагающих выплаты из компенсационных фондов, приблизился к 35 миллиардам рублей, сказал на XXVI Всероссийском съезде строительных СРО новый президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий.
"Компенсационные фонды создавались как гарантии для добросовестного заказчика. Сегодня все чаще они превращаются в искусственные покрытие любых претензий заказчика, независимо от того, предусмотрены ли такие выплаты. Ключевая проблема состоит в том, что в Градостроительном кодексе прописаны одни основания взыскания средств из компенсационных фондов, а на практике СРО фактически отвечает за все и порой вне каких-либо законных основ", - подчеркнул он.
По мнению Чернецкого, принципиально важно понимать, что за недобросовестного подрядчика платят добросовестные члены СРО, которые обязаны будут восполнить компенсационный фонд.
"В результате система, созданная для защиты строительного рынка, начинает наказывать тех, кто работает честно. Количество судебных споров по взысканиям средств компенсационных фондов СРО растет ежемесячно. Сегодня объем исковых требований приближается к 35 миллиардам рублей. Такими темпами не все саморегулируемые организации смогут "выдышать" подобные притязания", - заявил он.
Чернецкий считает, что НОСТРОЙ должен активизировать работу по корректировке Градостроительного кодекса в части описания оснований по выплатам из компенсационных фондов СРО, а также начать диалог с Верховным судом с целью "создания единообразной и законной практики субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций".
 
ФинансыРОССИЯВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала