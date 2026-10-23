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Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб

Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб - 23.10.2026, ПРАЙМ

Объем исковых требований к СРО в строительстве приблизился к 35 млрд руб

Объем исковых требований к саморегулируемым организациям в строительстве, предполагающих выплаты из компенсационных фондов, приблизился к 35 миллиардам рублей,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:33+0300

2026-10-23T13:33+0300

2026-10-23T13:33+0300

финансы

россия

верховный суд

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объем исковых требований к саморегулируемым организациям в строительстве, предполагающих выплаты из компенсационных фондов, приблизился к 35 миллиардам рублей, сказал на XXVI Всероссийском съезде строительных СРО новый президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий. "Компенсационные фонды создавались как гарантии для добросовестного заказчика. Сегодня все чаще они превращаются в искусственные покрытие любых претензий заказчика, независимо от того, предусмотрены ли такие выплаты. Ключевая проблема состоит в том, что в Градостроительном кодексе прописаны одни основания взыскания средств из компенсационных фондов, а на практике СРО фактически отвечает за все и порой вне каких-либо законных основ", - подчеркнул он. По мнению Чернецкого, принципиально важно понимать, что за недобросовестного подрядчика платят добросовестные члены СРО, которые обязаны будут восполнить компенсационный фонд. "В результате система, созданная для защиты строительного рынка, начинает наказывать тех, кто работает честно. Количество судебных споров по взысканиям средств компенсационных фондов СРО растет ежемесячно. Сегодня объем исковых требований приближается к 35 миллиардам рублей. Такими темпами не все саморегулируемые организации смогут "выдышать" подобные притязания", - заявил он. Чернецкий считает, что НОСТРОЙ должен активизировать работу по корректировке Градостроительного кодекса в части описания оснований по выплатам из компенсационных фондов СРО, а также начать диалог с Верховным судом с целью "создания единообразной и законной практики субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, верховный суд