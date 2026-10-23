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Пять шагов к реальной доходности облигации

Пять шагов к реальной доходности облигации - 23.10.2026, ПРАЙМ

Пять шагов к реальной доходности облигации

Самый надежный ориентир в приложении любого брокера — это YTM (доходность к погашению). Этот показатель учитывает цену покупки, все купоны и возврат номинала... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T05:05+0300

2026-10-23T05:05+0300

2026-10-23T05:05+0300

мнения аналитиков

банк россии

облигации

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Самый надежный ориентир в приложении любого брокера — это YTM (доходность к погашению). Этот показатель учитывает цену покупки, все купоны и возврат номинала. Однако многие забывают, что этот индикатор считается до уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и комиссии брокера.Купон 20% начисляется на номинал 1000 рублей и дает 200 рублей в год. После удержания НДФЛ по ставке 13% на счет придет 174 рубля, а с части инвестиционного дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год ставка составит 15%. При покупке облигации за 1050 рублей эти 174 рубля дадут около 16,6% на вложенную сумму. Покупка ниже номинала, наоборот, добавляет к купону доход при погашении.Доходность намного выше рынка отражает надбавку за риск эмитента. Выпуск с разрывом в 5 процентных пунктов и больше к облигациям федерального займа (ОФЗ) того же срока стоит проверить по рейтингу и свежей отчетности. В условиях выпуска первыми нужно изучить оферты, ведь приложение часто считает доходность до их даты, после которой эмитент вправе установить новый купон или погасить выпуск досрочно.Амортизация возвращает номинал частями, и купоны начисляются на уменьшающуюся сумму. У облигаций с плавающим купоном доходность рассчитана по прогнозу будущих ставок и служит оценкой.Ключевая ставка Банка России держится на уровне 14% с 27 июля 2026 года. Флоатеры, облигации с плавающим купоном, пересчитывают выплаты вслед за ставкой и сохраняют высокий доход на весь период жесткой политики. Длинные ОФЗ с постоянным купоном закрепляют доходность на годы вперед и прибавляют в цене при снижении ставки. Номинал ОФЗ с индексацией растет вместе с потребительскими ценами. Сочетание флоатеров и длинных ОФЗ приносит доход при любом решении регулятора.Расчет YTM предполагает вложение каждого купона под ту же ставку. На практике купоны приходят раз в месяц или квартал и реинвестируются по рыночной ставке на дату выплаты, поэтому при росте ставок итог выходит выше расчетного. Бескупонные облигации снимают этот вопрос, весь доход в них заложен в разнице между ценой покупки и номиналом. Перед покупкой нужно проверить рейтинг и отчетность эмитента.Затем найти даты оферт, график амортизации и тип купона. Третий шаг - пересчет доходности за вычетом НДФЛ и комиссии от фактической цены с накопленным купонным доходом. Далее следует сравнить результат с ОФЗ того же срока. Наконец, завершает проверку оценка дневного объема торгов, чтобы бумагу можно было продать по рыночной цене.Автор: зампред Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин (фракция "Единая Россия")

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Говырин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/14/874442536_0:18:273:291_100x100_80_0_0_a48ff77867f05d175daa2f47ed3ba5e4.jpg

мнения аналитиков, банк россии, облигации