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ОКБ назвало регионы с самыми крупными автокредитами в сентябре - 23.10.2026, ПРАЙМ
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ОКБ назвало регионы с самыми крупными автокредитами в сентябре
ОКБ назвало регионы с самыми крупными автокредитами в сентябре - 23.10.2026, ПРАЙМ
ОКБ назвало регионы с самыми крупными автокредитами в сентябре
Самые крупные автомобильные кредиты в сентябре выдавали жителям Чечни, Москвы и Магаданской области, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:17+0300
2026-10-23T12:17+0300
бизнес
финансы
банки
москва
магаданская область
чечня
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Самые крупные автомобильные кредиты в сентябре выдавали жителям Чечни, Москвы и Магаданской области, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "Самые крупные автокредиты выдавали жителям Чеченской республики – 2,21 миллиона рублей, Москвы – 2,10 миллиона рублей и Магаданской области – 1,95 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Также сообщается, что автомобильные кредиты на самый длительный срок – в среднем на 91 месяц – выдавали в Туве, на самый короткий срок – в среднем на 57 месяца – в Сахалинской области. По данным ОКБ, в сентябре банки выдали 112,75 тысяч автомобильных кредитов. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 2% - в августе было оформлено 115,29 тысячи кредитов на покупку автомобилей. В годовом выражении количество выдач стало меньше на 14% - в сентябре прошлого года банки выдали 130,44 тысячи автомобильных кредитов. Объем выдач автомобильных кредитов составил 179,11 миллиарда рублей. За месяц показатель снизился на 2% - в августе их было выдано на 183,31 миллиарда рублей. В годовом выражении объем кредитования в сегменте сократился на 10% - в сентябре прошлого года банки выдали таких кредитов на 200,04 миллиарда рублей. Также сообщается, что за весь третий квартал было оформлено 332,38 тысячи автомобильных кредитов на общую сумму 527,24 миллиарда рублей, а с начала года - 910,19 тысячи автомобильных кредитов на общую сумму 1,42 триллиона рублей.
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бизнес, финансы, банки, москва, магаданская область, чечня
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЧНЯ
12:17 23.10.2026
 
ОКБ назвало регионы с самыми крупными автокредитами в сентябре

Самые крупные автокредиты в сентябре выдавали жителям Чечни, Москвы и Магаданской области

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Самые крупные автомобильные кредиты в сентябре выдавали жителям Чечни, Москвы и Магаданской области, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"Самые крупные автокредиты выдавали жителям Чеченской республики – 2,21 миллиона рублей, Москвы – 2,10 миллиона рублей и Магаданской области – 1,95 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что автомобильные кредиты на самый длительный срок – в среднем на 91 месяц – выдавали в Туве, на самый короткий срок – в среднем на 57 месяца – в Сахалинской области.
По данным ОКБ, в сентябре банки выдали 112,75 тысяч автомобильных кредитов. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 2% - в августе было оформлено 115,29 тысячи кредитов на покупку автомобилей. В годовом выражении количество выдач стало меньше на 14% - в сентябре прошлого года банки выдали 130,44 тысячи автомобильных кредитов.
Объем выдач автомобильных кредитов составил 179,11 миллиарда рублей. За месяц показатель снизился на 2% - в августе их было выдано на 183,31 миллиарда рублей. В годовом выражении объем кредитования в сегменте сократился на 10% - в сентябре прошлого года банки выдали таких кредитов на 200,04 миллиарда рублей.
Также сообщается, что за весь третий квартал было оформлено 332,38 тысячи автомобильных кредитов на общую сумму 527,24 миллиарда рублей, а с начала года - 910,19 тысячи автомобильных кредитов на общую сумму 1,42 триллиона рублей.
 
БизнесФинансыБанкиМОСКВАМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬЧЕЧНЯ
 
 
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