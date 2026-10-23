https://1prime.ru/20261023/oms-874566409.html

В России предложили ввести полис ОМС для домашних животных

В России предложили ввести полис ОМС для домашних животных - 23.10.2026, ПРАЙМ

В России предложили ввести полис ОМС для домашних животных

Полис обязательного медицинского страхования нужно ввести в России, так как он позволит владельцам питомцев получать бесплатную помощь в оказании ветеринарных... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:50+0300

2026-10-23T15:50+0300

2026-10-23T15:50+0300

общество

домашние животные

здоровье

омс

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Полис обязательного медицинского страхования нужно ввести в России, так как он позволит владельцам питомцев получать бесплатную помощь в оказании ветеринарных услуг, считает зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. "Считаю, что введение полиса ОМС для домашних животных поможет их хозяевам не влезать в непредвиденные долги, и получать бесплатную и квалифицированную помощь в оказании ветеринарных услуг. Соответственно, повысится ответственность у ветеринарных клиник, веткабинетов за каждого пациента", - сказал Машаров. Он отметил, что благодаря полису ОМС можно будет отслеживать статистику и контроль домашних животных, проживающих у граждан РФ. Помимо этого, создание такого документа будет способствовать устранению ветеринарных клиник по оказанию услуг ненадлежащего качества. "Ветеринарные клиники посещают при необходимости, на основании этого будет возможность серьезно заболевшим животным выделять квоты на дорогостоящие операции", - добавил Машаров. Эксперт подчеркнул, что при утверждении полиса обязательного медицинского страхования снизится риск выкидывания домашних животных на улицу. При этом Машаров обратил внимание, что для того, чтобы вводить полис ОМС на ветуслуги, необходимо будет менять действующее законодательство РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , домашние животные, здоровье, омс