Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/oon-874577097.html
В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года
В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года - 23.10.2026, ПРАЙМ
В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года
Общая задолженность стран-членов в бюджет ООН на начало 2026 года достигла исторического максимума - полутора миллиардов долларов, заявил директор... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:16+0300
2026-10-23T19:20+0300
мировая экономика
оон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874577097.jpg?1792772413
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Общая задолженность стран-членов в бюджет ООН на начало 2026 года достигла исторического максимума - полутора миллиардов долларов, заявил директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов. "Еще один момент, который сейчас очень сильно бьет по функционированию ООН, - это проблема бюджета и проблема недофинансирования. Она остается критической. Где-то два года назад произошла деградация, связанная с невыплатами рядом стран своих членских взносов. ООН вошла в 2026 год с историческим максимумом неоплаченных обязательных взносов - полтора миллиарда долларов США", - сказал он, выступая на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". По состоянию на нынешний момент организация функционирует в условиях жесткого дефицита и экономии, отметил Кузнецов. "Регулярный бюджет на 2026 год был утвержден в размере 3,45 миллиарда рублей, однако его пришлось сократить примерно на 500 миллионов, около 15%, из-за недофинансирования в рамках антикризисного плана. Вроде бы 15% это цифра небольшая, но она, если брать бюджетный процесс, все знают, что это колоссальный удар", - пояснил дипломат. Для того, чтобы удержаться от банкротства, ООН запустила программу сокращения персонала, которая затронула порядка 20% сотрудников, добавил он. "Это увольнение или заморозка найма порядка 2600 рабочих мест. Особенно пострадали, под ударом оказались специальные политические миссии в ряде стран, где люди порой работают в критических условиях, сопряженных с риском для жизни", - подчеркнул Кузнецов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оон
Мировая экономика, ООН
19:16 23.10.2026 (обновлено: 19:20 23.10.2026)
 
В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года

Кузнецов: долг стран-членов перед ООН составил на начало 2026 года 1,5 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Общая задолженность стран-членов в бюджет ООН на начало 2026 года достигла исторического максимума - полутора миллиардов долларов, заявил директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.
"Еще один момент, который сейчас очень сильно бьет по функционированию ООН, - это проблема бюджета и проблема недофинансирования. Она остается критической. Где-то два года назад произошла деградация, связанная с невыплатами рядом стран своих членских взносов. ООН вошла в 2026 год с историческим максимумом неоплаченных обязательных взносов - полтора миллиарда долларов США", - сказал он, выступая на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
По состоянию на нынешний момент организация функционирует в условиях жесткого дефицита и экономии, отметил Кузнецов.
"Регулярный бюджет на 2026 год был утвержден в размере 3,45 миллиарда рублей, однако его пришлось сократить примерно на 500 миллионов, около 15%, из-за недофинансирования в рамках антикризисного плана. Вроде бы 15% это цифра небольшая, но она, если брать бюджетный процесс, все знают, что это колоссальный удар", - пояснил дипломат.
Для того, чтобы удержаться от банкротства, ООН запустила программу сокращения персонала, которая затронула порядка 20% сотрудников, добавил он.
"Это увольнение или заморозка найма порядка 2600 рабочих мест. Особенно пострадали, под ударом оказались специальные политические миссии в ряде стран, где люди порой работают в критических условиях, сопряженных с риском для жизни", - подчеркнул Кузнецов.
 
Мировая экономикаООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала