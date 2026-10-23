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В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года

В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года - 23.10.2026, ПРАЙМ

В ООН оценили задолженность стран-членов в бюджет на начало 2026 года

Общая задолженность стран-членов в бюджет ООН на начало 2026 года достигла исторического максимума - полутора миллиардов долларов, заявил директор... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T19:16+0300

2026-10-23T19:16+0300

2026-10-23T19:20+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Общая задолженность стран-членов в бюджет ООН на начало 2026 года достигла исторического максимума - полутора миллиардов долларов, заявил директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов. "Еще один момент, который сейчас очень сильно бьет по функционированию ООН, - это проблема бюджета и проблема недофинансирования. Она остается критической. Где-то два года назад произошла деградация, связанная с невыплатами рядом стран своих членских взносов. ООН вошла в 2026 год с историческим максимумом неоплаченных обязательных взносов - полтора миллиарда долларов США", - сказал он, выступая на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". По состоянию на нынешний момент организация функционирует в условиях жесткого дефицита и экономии, отметил Кузнецов. "Регулярный бюджет на 2026 год был утвержден в размере 3,45 миллиарда рублей, однако его пришлось сократить примерно на 500 миллионов, около 15%, из-за недофинансирования в рамках антикризисного плана. Вроде бы 15% это цифра небольшая, но она, если брать бюджетный процесс, все знают, что это колоссальный удар", - пояснил дипломат. Для того, чтобы удержаться от банкротства, ООН запустила программу сокращения персонала, которая затронула порядка 20% сотрудников, добавил он. "Это увольнение или заморозка найма порядка 2600 рабочих мест. Особенно пострадали, под ударом оказались специальные политические миссии в ряде стран, где люди порой работают в критических условиях, сопряженных с риском для жизни", - подчеркнул Кузнецов.

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