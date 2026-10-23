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СМИ: компания OpenAI близка к завершению раунда финансирования

СМИ: компания OpenAI близка к завершению раунда финансирования - 23.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: компания OpenAI близка к завершению раунда финансирования

Американская компания OpenAI близка к завершению раунда финансирования объемом до 30 миллиардов долларов при оценке в 1,25 триллиона долларов, который... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T01:49+0300

2026-10-23T01:49+0300

2026-10-23T01:49+0300

финансы

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI близка к завершению раунда финансирования объемом до 30 миллиардов долларов при оценке в 1,25 триллиона долларов, который возглавляют инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает телеканал CNBC. "Базирующаяся в Сан-Франциско компания в сфере искусственного интеллекта привлекает до 30 миллиардов долларов при оценке в 1,25 триллиона долларов… Раунд возглавляют инвесторы из ОАЭ совместно с инвестиционной компанией Coatue", - передает телеканал. По его данным, финансирование рассматривается как дополнительный источник средств перед возможным первичным публичным размещением акций (IPO). Кроме того, OpenAI ведет переговоры о коммерческом соглашении, которое позволит компании получить дополнительные вычислительные мощности в ОАЭ, отмечает CNBC. Конкурент OpenAI, компания Anthropic, также готовится к IPO, которое, как ожидается, станет одним из крупнейших в истории. В мае Anthropic завершила раунд финансирования объемом 65 миллиардов долларов при оценке компании в 965 миллиардов долларов.

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финансы, оаэ, сан-франциско, openai, cnbc