https://1prime.ru/20261023/orel-874582200.html
В Орле после ракетного удара загорелся завод
В Орле после ракетного удара загорелся завод - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Орле после ракетного удара загорелся завод
Серьезное возгорание произошло на заводе в Орле после ракетного удара, пожар потушен, сообщил губернатор Андрей Клычков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:55+0300
2026-10-23T21:55+0300
2026-10-23T21:56+0300
происшествия
общество
орловская область
мчс
орел
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Серьезное возгорание произошло на заводе в Орле после ракетного удара, пожар потушен, сообщил губернатор Андрей Клычков. Глава Орловской области в пятницу сообщил о ракетной атаке по гражданскому предприятию в Орле. На месте работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим и локализацию последствий. "Только сейчас вернулся с поврежденного объекта, назовем его так, завод в советском районе города Орла сегодня подвергся ракетному удару по предприятию, было достаточно серьезное возгорание. На данный момент времени, буквально несколько секунд назад, доложил начальник главного управления МЧС (Александр Новиков - ред.) о том, что пожар, по сути, весь полностью потушен", - сказал Клычков на видео, опубликованном в канале на платформе "Макс".По его словам, в медучреждения были направлены или обратились сами восемь человек."Кому необходимо провести какие-то медицинские мероприятия, операции были проведены. Слава Богу, у большинства незначительные травмы, повреждения, в основном носят либо осколочный характер, либо повреждения при обрушении конструкций", - добавил Клычков.
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общество , орловская область, мчс, орел
Происшествия, Общество , Орловская область, МЧС, ОРЕЛ
В Орле после ракетного удара загорелся завод
Клычков: восемь человек пострадали после ракетного удара по заводу в Орле
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Серьезное возгорание произошло на заводе в Орле после ракетного удара, пожар потушен, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Глава Орловской области в пятницу сообщил о ракетной атаке по гражданскому предприятию в Орле. На месте работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим и локализацию последствий.
"Только сейчас вернулся с поврежденного объекта, назовем его так, завод в советском районе города Орла сегодня подвергся ракетному удару по предприятию, было достаточно серьезное возгорание. На данный момент времени, буквально несколько секунд назад, доложил начальник главного управления МЧС (Александр Новиков - ред.) о том, что пожар, по сути, весь полностью потушен", - сказал Клычков на видео, опубликованном в канале на платформе "Макс".
По его словам, в медучреждения были направлены или обратились сами восемь человек.
"Кому необходимо провести какие-то медицинские мероприятия, операции были проведены. Слава Богу, у большинства незначительные травмы, повреждения, в основном носят либо осколочный характер, либо повреждения при обрушении конструкций", - добавил Клычков.