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Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения

Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения - 23.10.2026, ПРАЙМ

Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения

Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения из-за высоких цен на топливо, говорится в письме профсоюзных организаций. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:39+0300

2026-10-23T17:39+0300

2026-10-23T18:48+0300

промышленность

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ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения из-за высоких цен на топливо, говорится в письме профсоюзных организаций. Как заявляет Национальная федерация рыболовных организаций в письме, направленном ей в британский минфин, высокие цены на топливо представляют "экзистенциальную угрозу" для индустрии. "Все большее число рыбацких предприятий больше не являются жизнеспособными, поскольку стоимость топлива для выхода в море теперь превосходит то, что они могут заработать после продажи улова", - цитирует письмо газета Telegraph. В послании рыбаки призывают правительство провести с ними встречу, чтобы обсудить чрезвычайные меры поддержки для покупки топлива. На письмо им пока не ответили, сообщает газета. На данный момент представители отрасли вынуждены платить рыночную цену за топливо, которая может достигать 1,67 доллара за литр.

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промышленность