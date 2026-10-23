Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/otrasl-874573514.html
Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения
Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения - 23.10.2026, ПРАЙМ
Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения
Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения из-за высоких цен на топливо, говорится в письме профсоюзных организаций. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:39+0300
2026-10-23T18:48+0300
промышленность
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874573514.jpg?1792770485
ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения из-за высоких цен на топливо, говорится в письме профсоюзных организаций. Как заявляет Национальная федерация рыболовных организаций в письме, направленном ей в британский минфин, высокие цены на топливо представляют "экзистенциальную угрозу" для индустрии. "Все большее число рыбацких предприятий больше не являются жизнеспособными, поскольку стоимость топлива для выхода в море теперь превосходит то, что они могут заработать после продажи улова", - цитирует письмо газета Telegraph. В послании рыбаки призывают правительство провести с ними встречу, чтобы обсудить чрезвычайные меры поддержки для покупки топлива. На письмо им пока не ответили, сообщает газета. На данный момент представители отрасли вынуждены платить рыночную цену за топливо, которая может достигать 1,67 доллара за литр.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность
Промышленность
17:39 23.10.2026 (обновлено: 18:48 23.10.2026)
 
Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения

Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения из-за высоких цен на топливо

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Британская рыболовная отрасль находится на грани разорения из-за высоких цен на топливо, говорится в письме профсоюзных организаций.
Как заявляет Национальная федерация рыболовных организаций в письме, направленном ей в британский минфин, высокие цены на топливо представляют "экзистенциальную угрозу" для индустрии.
"Все большее число рыбацких предприятий больше не являются жизнеспособными, поскольку стоимость топлива для выхода в море теперь превосходит то, что они могут заработать после продажи улова", - цитирует письмо газета Telegraph.
В послании рыбаки призывают правительство провести с ними встречу, чтобы обсудить чрезвычайные меры поддержки для покупки топлива. На письмо им пока не ответили, сообщает газета. На данный момент представители отрасли вынуждены платить рыночную цену за топливо, которая может достигать 1,67 доллара за литр.
 
Промышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала